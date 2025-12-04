Інститут миру США перейменовано на честь "найвидатнішого укладача угод" Трампа
Інститут миру в США перейменований на честь президента Дональда Трампа. Про це повідомив Державний департамент.
"Державний департамент перейменував колишній Інститут миру, щоб відобразити найвидатнішого укладача угод в історії нашої країни. Ласкаво просимо до Інституту миру Дональда Дж. Трампа. Найкраще ще попереду", – йдеться в повідомленні.
Прізвище президента з'явилося на штаб-квартирі у Вашингтоні напередодні мирної угоди між Руандою та Демократичною Республікою Конго, йдеться в матеріалі CNN.
Адміністрація Трампа "фактично закрила інститут", який займається вирішенням конфліктів та був створений Конгресом у 1984 році. У проєкті бюджету адміністрації на наступний фінансовий рік було передбачено припинення федерального фінансування інституту.
У березні представники Департаменту ефективності уряду намагалися силоміць отримати доступ до будівлі, а за кілька днів повернулися вже у супроводі поліції. Того ж місяця адміністрація звільнила більшість членів ради Інституту миру.
Через захоплення будівлі інститут подавав на уряд до суду. Рішенням суду захоплення будівлі визнано незаконним.
- Раніше Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати Нобелівську премію миру, оскільки його адміністрація завершила вісім воєн. Однак слід зауважити, що з них, наприклад, вірмено-азербайджанський конфлікт не був у гарячій фазі, а у протистоянні Індії та Пакистану за посередництва керівника Штатів вдалося лише досягти припинення вогню, а не остаточної мирної угоди.
Коментарі (0)