Інститут миру США перейменовано на честь "найвидатнішого укладача угод" Трампа

До цього адміністрація Трампа фактично закрила Інститут, звільнивши більшість членів ради та виключивши його фінансування з проєкту бюджету на наступний фінансовий рік

Перейменований Інститут миру (Фото: Держдеп / Х)

Інститут миру в США перейменований на честь президента Дональда Трампа. Про це повідомив Державний департамент.

"Державний департамент перейменував колишній Інститут миру, щоб відобразити найвидатнішого укладача угод в історії нашої країни. Ласкаво просимо до Інституту миру Дональда Дж. Трампа. Найкраще ще попереду", – йдеться в повідомленні.

Прізвище президента з'явилося на штаб-квартирі у Вашингтоні напередодні мирної угоди між Руандою та Демократичною Республікою Конго, йдеться в матеріалі CNN.

Адміністрація Трампа "фактично закрила інститут", який займається вирішенням конфліктів та був створений Конгресом у 1984 році. У проєкті бюджету адміністрації на наступний фінансовий рік було передбачено припинення федерального фінансування інституту.

У березні представники Департаменту ефективності уряду намагалися силоміць отримати доступ до будівлі, а за кілька днів повернулися вже у супроводі поліції. Того ж місяця адміністрація звільнила більшість членів ради Інституту миру.

Через захоплення будівлі інститут подавав на уряд до суду. Рішенням суду захоплення будівлі визнано незаконним.