Инциденты с военными кораблями в Черном море. Франция поддержала Британию и Нидерланды

Сегодня, 1 июля, Франция заявила о солидарности с Великобританией и Нидерландами, ставшими участниками военно-морских инцидентов с Россией в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре с главой МИД Дмитрием Кулебой, передает Le Figaro.

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Как отмечается, Париж поддержал Лондон и Амстердам, подчеркнув свою приверженность строгому соблюдению международного права.

Ле Дриан заявил о своем усиленном внимании в отношении недавно возникшей региональной напряженности, в частности, в последние дни в Черном море.

Глава внешнеполитического ведомства Франции подчеркнул, что солидарен с партнерами.

В отчете МИД о сегодняшнем разговоре Кулебы и Ле Дриана говорилось, что французский министр подчеркнул, что Париж выступает за требовательный диалог с Россией.

3 июня 2021 года около мыса Фиолент у Крыма оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ".

Минобороны Британии назвало это заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".

29 июня Минобороны Нидерландов заявило, что российские истребители "создавали небезопасные ситуации" возле фрегата HNLMS Evertsen в Черном море.

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Наталия Медведева

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