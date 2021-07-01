Глава МИД Франции – Кулебе: Париж выступает за требовательный диалог с Россией
Франция выступает за требовательный диалог с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонной беседе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба Министерства иностранных дел.
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Как отмечается, Ле Дриан детально разъяснял Кулебе мотивы французско-немецкой инициативы по восстановлению диалога с Россией. Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за требовательный диалог с Россией.
Кулеба же напомнил, что Европейский Союз в 2014 году приостановил саммиты с Россией из-за агрессии против Украины.
Без конструктивных шагов Кремля нет никаких оснований говорить о возобновлении такого формата диалога, добавил глава украинской дипломатии.
Собеседники также обсуждали перспективы работы нормандского формата на всех уровнях: глав государств, правительств, МИД и советников лидеров. Кулеба сказал, что Украина высоко ценит усилия Франции.
- 23 июня стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили рассмотреть возможность позвать Путина на саммит стран ЕС.
- Ряд стран ЕС, в частности Польша, страны Балтии и Нидерланды, выступили против этой инициативы. Однако Италия и Австрия поддержали идею о проведении саммита ЕС с Путиным.
- После протестов стран восточного фланга ЕС лидеры блока отказались от идеи пригласить Путина в Брюссель.
- Однако 28 июня Меркель продолжила отстаивать идею саммита с Путиным, заявив, что первый шаг уже якобы сделан – ЕС изучает возможные форматы прямого диалога с президентом РФ.
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