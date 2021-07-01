Глава МИД Франции – Кулебе: Париж выступает за требовательный диалог с Россией

Франция выступает за требовательный диалог с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонной беседе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Как отмечается, Ле Дриан детально разъяснял Кулебе мотивы французско-немецкой инициативы по восстановлению диалога с Россией. Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за требовательный диалог с Россией.

Кулеба же напомнил, что Европейский Союз в 2014 году приостановил саммиты с Россией из-за агрессии против Украины.

Без конструктивных шагов Кремля нет никаких оснований говорить о возобновлении такого формата диалога, добавил глава украинской дипломатии.

Собеседники также обсуждали перспективы работы нормандского формата на всех уровнях: глав государств, правительств, МИД и советников лидеров. Кулеба сказал, что Украина высоко ценит усилия Франции.

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Марк Сировой

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