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Франция и Германия будут обсуждать с Украиной вопрос возобновления саммитов ЕС-РФ – МИД

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 18:14
Франция и Германия будут обсуждать с Украиной вопрос возобновления саммитов ЕС-РФ – МИД - Фото
Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюель Макрон, Владимир Путин (Фото: Charles Platiau/EPA)

Послы Франции и Германия договорились обсуждать с Украиной вопросы о возобновлении саммитов Европейского Союза и России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Как сообщается, сегодня по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в МИД пригласили послов Франции и Германии. Их позвали из-за инициативы французского президента Эмманюэля Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель о возобновлении саммитов ЕС с президентом России Владимиром Путиным.

Дмитрий Кулеба пообщался с послами и стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их обнародованием, сообщают в МИД.

Отмечается, что украинская сторона на встрече с послами подчеркивала: инициатива о саммите с РФ идет в разрез с санкционной политикой ЕС, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на границах Украины и во временно оккупированных территориях, а также не поощряет выполнение Кремлем минских соглашений.

Послы в ответ сказали, что это была лишь идея для обсуждения в контексте заседания Европейского совета, на котором рассматривалась стратегия ЕС по России. Это предложение не было поддержано.

Послы также подтвердили Германия и Франция – "неизменные друзья Украины", которые продолжают делать усилия по восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности.

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Марк Сировой
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ЕС МИД Ангела Меркель владимир путин эмманюэль макрон послы саммит дмитрий кулеба
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