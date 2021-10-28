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Иран готов вернуться к переговорам о ядерной сделке

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28.10.2021, 09:15
Иран готов вернуться к переговорам о ядерной сделке - Фото
Президент Ирана Ибрагим Раиси (Фото – Abedin Taherkenareh, EPA)

Иран согласился возобновить переговоры о ядерной сделке в следующем месяце. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Али Багери после встречи с посредниками ЕС в Брюсселе, сообщает AFP.

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По словам Багери, точная дата может быть названа на следующей неделе. Он назвал встречу с посредниками очень конструктивной.

Другие стороны возможных переговоров пока официально не подтвердили участие в них. В то же время в Госдепартаменте США сообщили, что знают о заявлении Багери и готовы вернуться к переговорам, сообщает Голос Америки.

Евросоюз выступает в качестве координатора по ядерной сделке с Ираном, в которой участвуют Великобритания, Франция, Германия, Китай, Россия и США.

СПРАВКА. Ядерная сделка была подписана в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном. Документ предусматривает ограничение Тегераном своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.
  • В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки с Ираном. На то время президент США Трамп заявил, что она не поможет предотвратить создание Ираном ядерного оружия.
  • В мае 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки и возобновил работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке. В июне 2020-го объемы обогащенного урана в Иране в восемь раз превысили лимиты, установленные соглашением 2015 года.
  • 4 января 2021-го Иран начал обогащать уран до 20%, по условиям ядерной сделки этот уровень не должен превышать 4%.
  • 7 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана за рамками ядерной сделки 2015 года.
Денис Юдин
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Иран переговоры ядерная сделка Али Багери
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