Иран: Похоже, США сбили свой собственный беспилотник

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Тегеран опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские военные сбили в четверг в Ормузском проливе иранский БПЛА. Об этом сообщает The Guardian.

Официальный представитель Вооруженных сил Ирана генерал Абольфазль Шекарчи выступил с соответствующим заявлением.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Ирана Аббас Арагчиу себя в Twitter также написал, что страна не теряла ни одного беспилотника ни в Ормузском проливе, ни где-либо еще. "Боюсь, что (десантный корабль ВМС - ред.) США Boxer по ошибке сбил свой беспилотник", - предположил он.

Вчера, 18 июля, Трамп сказал, что Boxer сбил в Ормузском проливе БПЛА Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко. Дрон угрожал безопасности корабля и его экипажа, подчеркнул американский президент.

20 июня Иран сбил военный беспилотник США в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Трамп заявил, что "это было большой ошибкой". The New York Times со ссылкой на источники сообщил, что Трамп одобрил удар по Ирану, но передумал "в последний момент".