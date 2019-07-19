Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.07.2019, 10:40

Иран: Похоже, США сбили свой собственный беспилотник

Иран: Похоже, США сбили свой собственный беспилотник - Фото
Фото: pixabay.com

Власти Ирана утверждают, что не теряли беспилотник ни в Ормузском проливе, ни где-либо еще

Тегеран опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские военные сбили в четверг в Ормузском проливе иранский БПЛА. Об этом сообщает The Guardian.

Официальный представитель Вооруженных сил Ирана генерал Абольфазль Шекарчи выступил с соответствующим заявлением.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Ирана Аббас Арагчиу себя в Twitter также написал, что страна не теряла ни одного беспилотника ни в Ормузском проливе, ни где-либо еще. "Боюсь, что (десантный корабль ВМС - ред.) США Boxer по ошибке сбил свой беспилотник", - предположил он.

Вчера, 18 июля, Трамп сказал, что Boxer сбил в Ормузском проливе БПЛА Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко. Дрон угрожал безопасности корабля и его экипажа, подчеркнул американский президент.

20 июня Иран сбил военный беспилотник США в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Трамп заявил, что "это было большой ошибкой". The New York Times со ссылкой на источники сообщил, что Трамп одобрил удар по Ирану, но передумал "в последний момент".

Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, дрон, БПЛА, армия, беспилотник, Ормузский пролив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 