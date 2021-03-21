Иран заявил, что не верит США и вернется в ядерную сделку только после снятия санкций
21.03.2021, 17:45
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи (Фото: EPA-EFE/SUPREME LEADER OFFICE)
Тегеран не поверил обещаниям США об отмене санкций и вернется к своим обязательствам по ядерной сделке 2015 года только после того, как Вашингтон полностью отменит введенные ограничения. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Reuters.
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"Мы доверяли Америке во времена Обамы и выполнили взятые на себя обязательства. Но они этого не сделали. Американцы на бумаге заявили, что санкции будут отменены, но на практике они не сняли санкции, – сказал Хаменеи. – Их обещания не вызывают у нас доверия".
- 15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки и возобновил работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке.
- В июне 2020-го объемы обогащенного урана в Иране в восемь раз превысили лимиты, установленные соглашением 2015 года.
- В ноябре президент Ирана Рухани призвал Байдена вернуть США к ядерной сделке.
- 4 января 2021-го Иран начал обогащать уран до 20%, по условиям ядерной сделки этот уровень не должен превышать 4%.
- 7 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана за рамками ядерной сделки 2015 года.
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