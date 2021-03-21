Иран заявил, что не верит США и вернется в ядерную сделку только после снятия санкций

Тегеран не поверил обещаниям США об отмене санкций и вернется к своим обязательствам по ядерной сделке 2015 года только после того, как Вашингтон полностью отменит введенные ограничения. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Reuters.

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"Мы доверяли Америке во времена Обамы и выполнили взятые на себя обязательства. Но они этого не сделали. Американцы на бумаге заявили, что санкции будут отменены, но на практике они не сняли санкции, – сказал Хаменеи. – Их обещания не вызывают у нас доверия".

Наталия Медведева

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