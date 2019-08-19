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Иранский танкер покинул Гибралтар

Иранский танкер покинул Гибралтар - Фото
Иранский танкер Grace 1 (Фото - EPA)
19.08.2019, 11:35

Иран предостерегает США от попыток задержать его снова

В ночь на 19 сентября иранский танкер Grace 1, задержанный 4 июля, покинул Гибралтар и направился к побережью Греции, сообщает Reuters.

МИД Ирана предупреждает, что попытки США задержать танкер снова будут иметь "серьезные последствия". По мнению иранской стороны, кризис с Великобританией будет разрешен только тогда, когда танкер достигнет порта назначения.

Срок задержания Grace 1 закончился на прошлой неделе, однако в пятницу федеральный суд Вашингтона выдал ордер на арест танкера и перевозимой им нефти. Власти Гибралтара отказались выполнять запрос американцев, поскольку он противоречит законодательству ЕС.

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