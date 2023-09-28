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Опять вертолеты: Варшава отрицает новые обвинения Минска в нарушении границы

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 21:19
Опять вертолеты: Варшава отрицает новые обвинения Минска в нарушении границы - Фото
Стена на границе Польши и Беларуси (Фото - Twitter Stanisław Żaryn)

Польша категорически отвергает заявления властей Беларуси о том, что польский вертолет якобы дважды нарушил границу страны. Об этом сообщает Reuters.  

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Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши сообщил агентству, что "оперативное командование однозначно опровергает заявления" Минска о якобы двойном нарушении польским вертолетом воздушных границ Беларуси.

"Ни один польский вертолет не находился в воздушном пространстве Беларуси", – заявил военный.

Минобороны Беларуси заявило 28 сентября, что польский вертолет снова нарушил ее воздушное пространство. По заявлению Минска, вертолет "пересек границу Республики Беларусь и пролетел на глубину до 1,5 км", а затем "вторично нарушил государственную границу, пролетев на глубину 300 метров". В Минске утверждают, что в ответ подняли в воздух военные самолеты.

1 сентября Беларусь также делала заявление о нарушении ее границы польским вертолетом. Представитель правительства Польши тогда пообещал "проанализировать ситуацию" и предположил, что Беларусь пытается устроить провокацию. 

  • 1 августа 2023 года два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. По данным независимых расследователей, вертолеты вторглись на территорию Польши на глубину до 3 км от границы и прошли практически над польским населенным пунктом Беловежи. В Варшаве тогда призвали беларускую сторону "срочно разобраться в случившемся, пересмотреть свою позицию по этому поводу и прекратить все провокации на польско-беларуской границе". Официальный Минск категорически отрицал, что событие вообще имело место.
  • 1 сентября министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что Беларусь будет "полностью отрезана от Европы" в случае возникновения каких-либо провокационных инцидентов на границе.

  

Сергей Бережной
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