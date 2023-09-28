Знову гелікоптери: Варшава заперечує нові звинувачення Мінська у порушенні кордону

Польща категорично відкидає заяви влади Білорусі про те, що польський гелікоптер нібито двічі порушив кордон країни. Про це повідомляє Reuters.

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Представник Оперативного командування Збройних сил Польщі повідомив, що "оперативне командування однозначно спростовує заяви" Мінська про нібито подвійне порушення польським гелікоптером повітряних кордонів Білорусі.

"Жоден польський гелікоптер не знаходився у повітряному просторі Білорусі", – заявив військовий.

Міноборони Білорусі заявило 28 вересня, що польський гелікоптер знову порушив її повітряний простір. За заявою Мінська, гелікоптер "перетнув кордон Республіки Білорусь і пролетів на глибину до 1,5 км", а потім "вторинно порушив державний кордон, пролетівши на глибину 300 метрів". У Мінську стверджують, що у відповідь підняли у повітря військові літаки.

1 вересня Білорусь також робила заяву про порушення її кордону польським гелікоптером. Представник уряду Польщі тоді пообіцяв "проаналізувати ситуацію" та припустив, що Білорусь намагається влаштувати провокацію.

1 серпня 2023 року два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі. За даними незалежних розслідувачів, гелікоптери вторглися на територію Польщі на глибину до 3 км від кордону та пройшли практично над польським населеним пунктом Біловежі. У Варшаві тоді закликали білоруську сторону "терміново розібратися в цьому, переглянути свою позицію з цього приводу і припинити всі провокації на польсько-білоруському кордоні". Офіційний Мінськ категорично заперечував, що подія взагалі мала місце.

1 вересня міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що Білорусь буде "повністю відрізана від Європи" у разі виникнення будь-яких провокаційних інцидентів на кордоні.

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