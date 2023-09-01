"Ймовірно, провокація": у Польщі відреагували на заяви Білорусі про порушення кордону
У Білорусі заявили, що польський військовий гелікоптер порушив повітряний простір країни. Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський сказав виданню "Gościu Szkolenia", що у Варшаві "проаналізують ситуацію", але найприродніше припущення – провокація режиму Олександра Лукашенка.
У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що нібито "польський військовий гелікоптер Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1,2 км на білоруську територію, після чого повернувся до Польщі". МЗС Білорусі поінформувало про це польського повіреного у справах і вимагало провести розслідування.
Яблонський сказав, що уряд Польщі "проаналізує ситуацію, але до таких заяв білоруських служб потрібно ставитися з великою обережністю".
"Те, що вони кажуть, зазвичай не ґрунтується на істині, вони переслідують політичні цілі. Ці служби є прямим продовженням режиму Лукашенка. Цілком природно припустити, що це білоруська провокація", – сказав він.
Інцидент, про який заявили в Мінську, виглядає майже дзеркальним повторенням подій 1 серпня, коли два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі. За даними незалежних розслідувачів, гелікоптери вторглися на територію Польщі на глибину до 3 км від кордону та пройшли практично над польським населеним пунктом Біловежі. У Варшаві тоді закликали білоруську сторону "терміново розібратися в цьому, переглянути свою позицію з цього приводу і припинити всі провокації на польсько-білоруському кордоні". Офіційний Мінськ категорично заперечував, що подія взагалі мала місце.
Раніше сьогодні міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що Білорусь буде "повністю відрізана від Європи" у разі виникнення будь-яких провокаційних інцидентів на кордоні.
- Після прибуття до Білорусі вагнерівців у ГУР повідомили, що завданням частини з них буде "нервувати" Польщу.
- 10 серпня міністр оборони Польщі Блащак повідомив, що Варшава планує перекинути на кордон із Білоруссю до 10 000 військовослужбовців для додаткової підтримки прикордонної служби.
- 13 серпня стало відомо, що Польща створює нову військову частину біля кордону з Білоруссю.
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