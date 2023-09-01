"Ймовірно, провокація": у Польщі відреагували на заяви Білорусі про порушення кордону

У Білорусі заявили, що польський військовий гелікоптер порушив повітряний простір країни. Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський сказав виданню "Gościu Szkolenia", що у Варшаві "проаналізують ситуацію", але найприродніше припущення – провокація режиму Олександра Лукашенка.

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У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що нібито "польський військовий гелікоптер Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1,2 км на білоруську територію, після чого повернувся до Польщі". МЗС Білорусі поінформувало про це польського повіреного у справах і вимагало провести розслідування.

Яблонський сказав, що уряд Польщі "проаналізує ситуацію, але до таких заяв білоруських служб потрібно ставитися з великою обережністю".

"Те, що вони кажуть, зазвичай не ґрунтується на істині, вони переслідують політичні цілі. Ці служби є прямим продовженням режиму Лукашенка. Цілком природно припустити, що це білоруська провокація", – сказав він.

Інцидент, про який заявили в Мінську, виглядає майже дзеркальним повторенням подій 1 серпня, коли два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі. За даними незалежних розслідувачів, гелікоптери вторглися на територію Польщі на глибину до 3 км від кордону та пройшли практично над польським населеним пунктом Біловежі. У Варшаві тоді закликали білоруську сторону "терміново розібратися в цьому, переглянути свою позицію з цього приводу і припинити всі провокації на польсько-білоруському кордоні". Офіційний Мінськ категорично заперечував, що подія взагалі мала місце.

Раніше сьогодні міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що Білорусь буде "повністю відрізана від Європи" у разі виникнення будь-яких провокаційних інцидентів на кордоні.

Після прибуття до Білорусі вагнерівців у ГУР повідомили, що завданням частини з них буде "нервувати" Польщу.

10 серпня міністр оборони Польщі Блащак повідомив, що Варшава планує перекинути на кордон із Білоруссю до 10 000 військовослужбовців для додаткової підтримки прикордонної служби.

13 серпня стало відомо, що Польща створює нову військову частину біля кордону з Білоруссю.

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