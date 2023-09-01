"Вероятно, провокация": в Польше отреагировали на заявления Беларуси о нарушении границы

В Беларуси заявили, что польский военный вертолет нарушил воздушное пространство страны. Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский сказал изданию "Gościu Szkolenia", что в Варшаве "проанализируют ситуацию", но самое естественное предположение – провокация режима Александра Лукашенко.

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В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что якобы "польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1,2 км на беларускую территорию, после чего вернулся в Польшу". МИД Беларуси проинформировал об этом польского поверенного в делах и потребовал провести расследование.

Яблонский сказал, что правительство Польши "проанализирует ситуацию, но к таким заявлениям беларуских служб нужно относиться с большой осторожностью".

"То, что они говорят, обычно не основано на истине, они преследуют политические цели. Эти службы являются прямым продолжением режима Лукашенко. Совершенно естественно предположить, что это беларуская провокация", – сказал он.

Инцидент, о котором заявили в Минске, выглядит почти зеркальным повторением событий 1 августа, когда два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. По данным независимых расследователей, вертолеты вторглись на территорию Польши на глубину до 3 км от границы и прошли практически над польским населенным пунктом Беловежи. В Варшаве тогда призвали беларускую сторону "срочно разобраться в случившемся, пересмотреть свою позицию по этому поводу и прекратить все провокации на польско-беларуской границе". Официальный Минск категорически отрицал, что событие вообще имело место.

Ранее сегодня министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что Беларусь будет "полностью отрезана от Европы" в случае возникновения каких-либо провокационных инцидентов на границе.

После прибытия в Беларусь вагнеровцев в ГУР сообщили, что задачей части из них будет "нервировать" Польшу.

10 августа министр обороны Польши Блащак сообщил, что Варшава планирует перебросить на границу с Беларусью до 10 000 военнослужащих для дополнительной поддержки Пограничной службы.

13 августа стало известно, что Польша создает новую военную часть у границы с Беларусью.

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