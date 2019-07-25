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Истребитель ВВС Азербайджана рухнул в Каспийское море

Истребитель ВВС Азербайджана рухнул в Каспийское море - Фото
Фото: EPA
25.07.2019, 10:30

Вчера вечером истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана внезапно пропал с радаров

Самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана, совершавший учебный полет, вчера вечером внезапно пропал с радаров. Об этом сообщает minval.az cо ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

"Предпринимаются неотложные меры по поиску и спасению пилота", - заявили в Минобороны.

По поручению министра обороны создана комиссия расследует причины авиакатастрофы.

23 июля истребители-перехватчики ВВС Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как российский стратегический бомбардировщик зашел в воздушное пространство этой страны. Минобороны РФ отрицает, что их самолеты вошли в воздушное пространство Южной Кореи. Начальник управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен выразил секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву протест в связи с инцидентом.

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происшествие истребитель Каспийское море
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