Из Бездны Челленджера на глубине 11 км китайские ученые подняли гигантские вирусы

В Бездне Челленджера на дне Марианской впадины в западной части Тихого океана китайские ученые обнаружили гигантские мимивирусы, которые были больше некоторых бактерий. Шанхайские исследователи полагают, что эти виды "выросли" из-за экстремального давления и необходимости адаптироваться к нему, пишет Bangkok Post со ссылкой на статью в Genome Biology.

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Пробы отложений ученые с исследовательского судна Zhang Jian собрали на глубине ~11 км еще пять лет назад.

Помимо повышенного гидростатического давления (60-110 МПа), среда впадины характеризуется температурами, близкими к замерзанию, полной темнотой, плохой доступностью питательных веществ и изоляцией в топографии.

Хотя гигантские вирусы обнаруживаются и в других, менее экстремальных местах, они "оказались более многочисленными на сверхбольшой глубине", где давление в 1100 раз превышает атмосферное.

СПРАВКА. Единственный известный вид мимивирусов Acanthamoeba polyphaga mimivirus паразитируют исключительно на амебах вида Acanthamoeba. Первоначально мимивирусы ошибочно приняли за бактерии, когда впервые увидели их в 1992 году. Это один из немногих вирусов, которые можно разглядеть в обычный световой микроскоп. У него крайне "раздутый" геном на 1,2 млн пар оснований (у коронавируса SARS-CoV-2 – менее 40 000). Часть ученых полагает, что мимивирусы прошли "обратную эволюцию" от микробов до вирусов. В некоторых экспериментах они могли вызывать повреждение тканей у млекопитающих, но пока нет доказательств, что они могут причинить прямой вред человеку.

Процент мимивирусов в пробах с дна был ~4% от общей "вирусной нагрузки" в пробе (всего 16 видов вирусов и свыше 100 видов бактерий).

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Евгений Пилипенко

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