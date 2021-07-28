Из Бездны Челленджера на глубине 11 км китайские ученые подняли гигантские вирусы
В Бездне Челленджера на дне Марианской впадины в западной части Тихого океана китайские ученые обнаружили гигантские мимивирусы, которые были больше некоторых бактерий. Шанхайские исследователи полагают, что эти виды "выросли" из-за экстремального давления и необходимости адаптироваться к нему, пишет Bangkok Post со ссылкой на статью в Genome Biology.
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Пробы отложений ученые с исследовательского судна Zhang Jian собрали на глубине ~11 км еще пять лет назад.
Помимо повышенного гидростатического давления (60-110 МПа), среда впадины характеризуется температурами, близкими к замерзанию, полной темнотой, плохой доступностью питательных веществ и изоляцией в топографии.
Хотя гигантские вирусы обнаруживаются и в других, менее экстремальных местах, они "оказались более многочисленными на сверхбольшой глубине", где давление в 1100 раз превышает атмосферное.
Процент мимивирусов в пробах с дна был ~4% от общей "вирусной нагрузки" в пробе (всего 16 видов вирусов и свыше 100 видов бактерий).
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