На леднике в Тибете взяли пробы – и разморозили неизвестные вирусы возрастом до 15 000 лет
Международная группа ученых обнаружила вирусы возрастом почти 15 000 лет в пробах с плохо изученных ледников Тибетского плато. Большинство из этих вирусов неизвестны науке, уточняют они в журнале Microbiome.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Были проверены керны льда, взятые в 2015 году на шапке ледника Гулия в западном Китае на высоте 6700 м. Пыль из атмосферы оседает на льду/снегу, после чего вмерзает и покрывается следующими слоями снега. Они создают своего рода временную шкалу, по которой удобно отслеживать динамику изменения климата и другие процессы.
Выяснилось, что возраст льда в кернах с восьми глубин – от 355 до 14 400 лет, а в пробах – фрагменты генетического кода 33 вирусов, из которых только четыре известны науке (бактериофаги, которые заражают бактерии).
Читайте также: Ученые призвали помогать больным, дав им подышать вирусом-хищником
Авторы считают, что по меньшей мере часть обнаруженных вирусов "могла бы процветать в экстремальных условиях", так как содержат гены, помогающие им заражать клетки на холоде. Биологи уточнили, что анализ вирусов привел их к заключению, что они, вероятно, из почвы или растений (не от животных или людей).
Исследователи воодушевлены и считают, что находка "поможет понять, как вирусы эволюционировали на протяжении веков".
Они добавили, что изучать вирусы из вечной мерзлоты и ледников важно также из-за глобального потепления: "Таяние высвободит их в окружающую среду в будущем".
- Осенью 2020 года на видео впервые показали, как в частице коронавируса упакован его генетический код.
- Предок коронавируса появился 40–70 лет назад и "жил" в Китае.
- В США вывели гибрид коронавируса и вируса крупного рогатого скота, но это на пользу.
- Во всем виноваты верблюды: туристам на Ближнем Востоке советуют беречься MERS-CoV.
- Расшифрованы геномы вируса "испанского" гриппа: найдено свидетельство его эволюции.
Читайте также: Всего одна мутация – и коронавирус летучих мышей научился заражать человека: исследование
Комментарии