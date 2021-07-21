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На леднике в Тибете взяли пробы – и разморозили неизвестные вирусы возрастом до 15 000 лет

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 10:05
На леднике в Тибете взяли пробы – и разморозили неизвестные вирусы возрастом до 15 000 лет - Фото
Фото: Chris Larsen/University of Alaska

Международная группа ученых обнаружила вирусы возрастом почти 15 000 лет в пробах с плохо изученных ледников Тибетского плато. Большинство из этих вирусов неизвестны науке, уточняют они в журнале Microbiome.

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Были проверены керны льда, взятые в 2015 году на шапке ледника Гулия в западном Китае на высоте 6700 м. Пыль из атмосферы оседает на льду/снегу, после чего вмерзает и покрывается следующими слоями снега. Они создают своего рода временную шкалу, по которой удобно отслеживать динамику изменения климата и другие процессы.

Выяснилось, что возраст льда в кернах с восьми глубин – от 355 до 14 400 лет, а в пробах – фрагменты генетического кода 33 вирусов, из которых только четыре известны науке (бактериофаги, которые заражают бактерии).

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Авторы считают, что по меньшей мере часть обнаруженных вирусов "могла бы процветать в экстремальных условиях", так как содержат гены, помогающие им заражать клетки на холоде. Биологи уточнили, что анализ вирусов привел их к заключению, что они, вероятно, из почвы или растений (не от животных или людей).

Исследователи воодушевлены и считают, что находка "поможет понять, как вирусы эволюционировали на протяжении веков".

Они добавили, что изучать вирусы из вечной мерзлоты и ледников важно также из-за глобального потепления: "Таяние высвободит их в окружающую среду в будущем".

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Евгений Пилипенко
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Китай открытие вирус вечная мерзлота ледник
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