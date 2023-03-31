Из руководящих документов Госсовета КНР удалили марксизм, ленинизм и идеи Мао – RFA
Руководство Китая проводит "идеологическую зачистку" руководящих документов, удаляя из них упоминания о руководящей роли классиков мирового и китайского коммунизма. Об этом сообщает Radio Free Asia.
RFA отмечает, что ссылки на марксизм, ленинизм, идеи Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао удалены из новой редакции документа "Рабочие процедуры Государственного совета", который опубликован 18 марта на официальных правительственных сайтах Китая.
Из документа также исчезли упоминания о "принципах управления в соответствии с законом, на основе истины, фактов, демократии, открытости, прагматизма и честности, как и требование к Государственному совету "исправлять незаконные или неправомерные административные действия" и "направлять и контролировать" действия чиновиков.
По мнению издания, власти КНР переписывают свой политический "свод правил", оставляя в них только подход действующего лидера компартии Китая председателя Си Цзиньпина, и этим фактически обеспечивает не партийное, а его личное руководство всеми правительственными структурами.
- 10 марта Си Цзиньпин был единогласно избран главой КНР на третий срок и принес "присягу на верность" на Конституции Китая.
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