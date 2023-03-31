Из руководящих документов Госсовета КНР удалили марксизм, ленинизм и идеи Мао – RFA

Руководство Китая проводит "идеологическую зачистку" руководящих документов, удаляя из них упоминания о руководящей роли классиков мирового и китайского коммунизма. Об этом сообщает Radio Free Asia.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

RFA отмечает, что ссылки на марксизм, ленинизм, идеи Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао удалены из новой редакции документа "Рабочие процедуры Государственного совета", который опубликован 18 марта на официальных правительственных сайтах Китая.

Из документа также исчезли упоминания о "принципах управления в соответствии с законом, на основе истины, фактов, демократии, открытости, прагматизма и честности, как и требование к Государственному совету "исправлять незаконные или неправомерные административные действия" и "направлять и контролировать" действия чиновиков.

По мнению издания, власти КНР переписывают свой политический "свод правил", оставляя в них только подход действующего лидера компартии Китая председателя Си Цзиньпина, и этим фактически обеспечивает не партийное, а его личное руководство всеми правительственными структурами.

Со времен Дэн Сяопина в Китае действовало ограничение в два срока на этом посту, но в 2018 году оно по инициативе Си было отменено. Он станет первым главой КНР со времен Мао Цзэдуна, который будет править страной более 10 лет. Лидер Китая избирается сроком на пять лет. Си Цзиньпин возглавляет КНР с марта 2013 года.

10 марта Си Цзиньпин был единогласно избран главой КНР на третий срок и принес "присягу на верность" на Конституции Китая.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.