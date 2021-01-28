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Из-за РФ, террористов и Китая. Генсек НАТО призвал увеличивать расходы на оборону

28.01.2021, 09:35
Из-за РФ, террористов и Китая. Генсек НАТО призвал увеличивать расходы на оборону - Фото
Йенс Столтенбрег, слева (фото - NATO)

Странам НАТО следует продолжать увеличивать расходы на оборону и повышать боеспособность своих армий, чтобы быть способными противостоять глобальным вызовам, таким как агрессия России, терроризм и укрепление Китая. Об этом министрам обороны стран-членов Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает пресс-служба Организации.

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"Нашей демократии, нашим ценностями и основанному на правилах порядку брошен вызов. Поэтому мы должны оставаться в форме, чтобы противостоять любым вызовам, которые может принести будущее", – заявил он.

Как сообщается, Столтенберг призвал союзников продолжать увеличивать расходы на оборону, инвестировать в современные возможности и повышать готовность вооруженных сил противостоять глобальным вызовам, таким как агрессия России, терроризм и наращивание силы Китая.

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Столтенберг заявил, что рассчитывает на сотрудничество с новым президентом США Джо Байденом, поскольку США и Европа безопаснее, когда действуют сообща.

Генсек также сказал, что представит свои рекомендации по будущему оснащению НАТО на встрече лидеров стран Альянса встретятся в Брюсселе в этом году.

Кроме того, он подчеркнул, что хочет, чтобы НАТО использовал более глобальный подход и тесно сотрудничал с демократическими странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Марк Сировой
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