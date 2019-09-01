Израиль нанес удары по позициям Хезболлы в ответ на обстрел

Танк Меркава Армии обороны Израиля (EPA)

Израильские военные ответили огнем на обстрел противотанковыми ракетами военной базы и техники со стороны, предположительно боевиков группировки Хезболла. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

По целям выпущено более 100 артиллерийских снарядов, сообщает пресс-служба.

В результате инцидента жертв со стороны израильских военных нет, данные о жертвах среди боевиков пока отсутствуют.

После обмена ударами между Израилем и Хезболлой премьер-министр Ливана Саад Аль-Харири позвонил госсекретарю США и высокопоставленному дипломату из Франции с просьбой вмешаться в конфликт, сообщает Reuters.

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