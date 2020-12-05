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Журнал Time назвал 2020 самым худшим годом

05.12.2020, 19:10
Журнал Time назвал 2020 самым худшим годом - Фото
Карантин (Фото – depositphotos.com)

Американский журнал Time назвал 2020 год худшим в современной истории, отметив, что уже почти не осталось людей, которые помнят ужасы Второй мировой войны и более ранних потрясений человечества.

"Нашей самой изнурительной угрозой в этом году было чувство беспомощности", – пишет Time.

Среди несчастий, произошедших в 2020-ом, назвали не только пандемию коронавируса, которая стала источником огромного количества бед – более 1,5 млн умерших, подавленное состояние выживших, экономический и гуманитарный кризис.

Time также напомнил о чудовищных пожарах в Австралии, которые не могли потушить несколько месяцев; волне насилия и антирасистских протестов в США, вызванных убийством полицейскими чернокожего американца.

"Оптимизм – наша самая нелепая и величайшая черта. В Америке не всегда бывает утро. Иногда перед ним нужно пережить темное время", – резюмирует Time.

Обложка журнала Time
  • 10 ноября Collins Dictionary назвал "локдаун" (lockdown) словом 2020 року.
  • 30 ноября словарь Merriam-Webster назвал самое популярное слово 2020-го – "пандемия".

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Наталия Медведева
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time коронавирус локдаун

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