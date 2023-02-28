Журналист NBC съездил в оккупированный РФ Крым. В МИД рассказали о последствиях
28 февраля американский телеканал NBC опубликовал репортаж из оккупированного Россией украинского Крыма, в котором говорится, что иностранные журналисты попали туда через Крымский мост. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко на своей странице в Facebook назвал это нарушением украинского законодательства.
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"Съемочная группа NBC News приехала в Крым поездом из Москвы через Керченский мост, который был взорван прошлой осенью, что стало стратегическим и символическим ударом по Путину. Сейчас он полностью восстановлен, но, вероятно, снова станет мишенью, если боевые действия дойдут до полуострова", – говорится в тексте на сайте NBC.
По словам Николенко, поскольку посещение временно оккупированного Крыма с территории Российской Федерации является нарушением законодательства Украины, для нарушителей предусмотрена правовая ответственность.
"В частности, иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет на въезд в Украину. Компетентные органы Украины устанавливают обстоятельства незаконного посещения журналистом NBC территории Крыма. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших шагах", – написал спикер МИД.
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