Жюри присяжных решит, предъявлять ли Трампу уголовные обвинения – WP

Окружной прокурор Манхэттена созвал большое жюри присяжных, которое решит, будут ли предъявлены уголовные обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Жюри будет заседать три дня в неделю в течение шести месяцев. По словам собеседников издания, оно, вероятно, кроме дела Трампа рассмотрит и другие вопросы.

Такой шаг в расследовании против Трампа и его бизнеса означает, что прокурор Сайрус Вэнс уверен в наличии доказательств преступления – если не самого Трампа, то кого-то близкого к нему или его компании, отмечают журналисты.

По словам знакомых с расследованием собеседников издания, расследование Вэнса является обширным, в деле присутствуют миллионы страниц налоговой отчетности Трампа.

Следователи изучают деловую практику Трампа до того, как он стал президентом. Его подозревают в возможных манипуляциях стоимостью объектов недвижимости в портфеле Trump Organization, чтобы обмануть банки и страховые компании. Также следователи изучают, не были ли какие-либо налоговые льготы получены путем недобросовестной оценки активов.

Представители Трампа и его компании не ответили на запросы журналистов о комментарии. Трамп ранее категорически отрицал правонарушения со своей стороны и называл расследование политически мотивированным.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.