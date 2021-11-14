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"К выстрелу не причастны третьи лица". На границе с Беларусью погиб польский солдат

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2021, 11:47
Польско-беларуская граница (Фото -16 Dywizja Zmechanizowana)

Вчера на границе Польши и Беларуси в результате несчастного случая погиб польский солдат 17-й механизированной бригады. Об этом говорится в заявлении комбрига, опубликованном в Twitter.

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Происшествие расследуется военной полицией и прокуратурой Белостока. 

"Предварительно был произведен выстрел из служебного оружия, в результате которого погиб солдат, к инциденту не причастны третьи лица", – говорится в сообщении. 

Солдат служил в резерве, не выполнял заданий непосредственно на границе с Беларусью.

"К службе на границе его направили чуть больше недели назад. С момента командировки он не контактировал с мигрантами. Семью солдата проинформировали и обеспечили психологической помощью", – резюмировал командир 17-й механизированной бригады.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Подконтрольный режиму ЦИК сообщил о 80,1% поддержки Лукашенко и лишь 10,1% дал оппозиционной кандидатке Тихановской. Он объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко и с жертвами подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ с лета 2021-го начала мстить Западу специально направленными потоками мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границах Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши назвал это "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Владислав Сердюк
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польша беларусь миграционный кризис
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