"К выстрелу не причастны третьи лица". На границе с Беларусью погиб польский солдат
Вчера на границе Польши и Беларуси в результате несчастного случая погиб польский солдат 17-й механизированной бригады. Об этом говорится в заявлении комбрига, опубликованном в Twitter.
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Происшествие расследуется военной полицией и прокуратурой Белостока.
"Предварительно был произведен выстрел из служебного оружия, в результате которого погиб солдат, к инциденту не причастны третьи лица", – говорится в сообщении.
Солдат служил в резерве, не выполнял заданий непосредственно на границе с Беларусью.
"К службе на границе его направили чуть больше недели назад. С момента командировки он не контактировал с мигрантами. Семью солдата проинформировали и обеспечили психологической помощью", – резюмировал командир 17-й механизированной бригады.
- 8 ноября режим Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши, где польские пограничники не дают им попасть в страну. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину. По словам нардепа Слуги народа Марьяны Безуглой, потоки могут хлынуть с 20 ноября. МВД усиливает границу техникой, военными и беспилотниками.
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