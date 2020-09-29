Каждые 16 секунд в мире от коронавируса умирает один человек – Reuters
За три последних месяца количество смертей от коронавируса SARS-CoV-2 увеличилось вдвое – с полумиллиона до 1 млн
За сутки в мире от COVID-19 умирают около 5400 человек или же около 226 человек в час. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Всего за три месяца количество смертей от коронавируса увеличилось вдвое с полумиллиона, а США, Бразилия и Индия, на которые вместе приходится почти 45% всех случаев смерти от COVID-19 в мире, в последние недели ослабили меры социального дистанцирования.
Директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявлял, что число умерших от COVID-19, скорее всего, выше, чем в официальных данных. Дело в ненадлежащем тестировании и сокрытия реального количества умерших/больных некоторыми странами.
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- 24 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество провалило испытание коронавирусом. По его словам, пандемия неконтролируема и требует объединения мира в глобальные институты.
- 27 сентября, по данным Worldometer, количество людей, умерших от COVID-19 в мире превысило миллион человек.
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