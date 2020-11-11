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"Как дела? Не слишком сложно сейчас?". Олланд спросил у Макрона, как ему президентство

11.11.2020, 15:17
Эммануэль Макрон и Франсуа Олланд сегодня возле Триумфальной арки, сзади - Николя Саркози (фото - ЕРА)

Отношения между двумя французскими лидерами не всегда были гладкими, отмечает Reuters

Бывший президент Франции Франсуа Олланд спросил у своего преемника Эммануэля Макрона о том, как он себя чувствует перед лицом кризисов, с которыми столкнулась страна, начиная от пандемии COVID-19 и заканчивая нападениями исламистов. Об этом сообщает Reuters.

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Президенты встретились по случаю почтения памяти погибших во время Первой мировой войны у Триумфальной арки на Елисейских полях в Париже, пишет агентство.

Сообщается, что Олланд спросил у Макрона: "Как дела? Не слишком сложно сейчас?", на что действующий президент страны ответил: "Да. Спасибо, что ты здесь. Мы должны поговорить об этом".

Отношения между двумя французскими лидерами не всегда были гладкими, отмечает Reuters. В 2016 году Макрон покинул пост министра экономики и финансов для того, чтобы баллотироваться в президенты. 

Позднее Олланд в своей книге "Уроки власти", которая описывала пять лет его правления, предупредил Макрона: "не забывайте, что французские члены королевской семьи потеряли голову на гильотине".

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Станислав Стороженко
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