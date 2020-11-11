"Как дела? Не слишком сложно сейчас?". Олланд спросил у Макрона, как ему президентство
Отношения между двумя французскими лидерами не всегда были гладкими, отмечает Reuters
Бывший президент Франции Франсуа Олланд спросил у своего преемника Эммануэля Макрона о том, как он себя чувствует перед лицом кризисов, с которыми столкнулась страна, начиная от пандемии COVID-19 и заканчивая нападениями исламистов. Об этом сообщает Reuters.
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Президенты встретились по случаю почтения памяти погибших во время Первой мировой войны у Триумфальной арки на Елисейских полях в Париже, пишет агентство.
Сообщается, что Олланд спросил у Макрона: "Как дела? Не слишком сложно сейчас?", на что действующий президент страны ответил: "Да. Спасибо, что ты здесь. Мы должны поговорить об этом".
Отношения между двумя французскими лидерами не всегда были гладкими, отмечает Reuters. В 2016 году Макрон покинул пост министра экономики и финансов для того, чтобы баллотироваться в президенты.
Позднее Олланд в своей книге "Уроки власти", которая описывала пять лет его правления, предупредил Макрона: "не забывайте, что французские члены королевской семьи потеряли голову на гильотине".
- За последний месяц во Франции произошел ряд громких потрясений из-за нападений мусульман. Убийства происходили в пригороде Парижа, Ницце, Лионе. Еще несколько преступлений были предотвращены полицией.
- 24 октября во Франции количество заболевших COVID-19 превысило миллион. С 17 октября в ряде крупных городов, включая Париж был введен комендантский час.
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