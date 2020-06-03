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Как Израиль справляется с эпидемией коронавируса: рассказ посла

Как Израиль справляется с эпидемией коронавируса: рассказ посла - Фото
Йоэль Лион (cкриншот из видеозаписи 1tv.od.ua)
03.06.2020, 11:49

"Мы видели ошибки, которые совершали в Италии и Испании, и думали, как их не повторить", - пояснил Йоэль Лион израильскую стратегию борьбы с COVID-19

В начале эпидемии коронавируса Израиль "воспринял все очень серьезно" и действовал так, чтобы не повторять ошибок Италии и Испании - первого и второго эпицентра вспышки COVID-19 в Европе. Об этом заявил посол Израиля Йоэль Лион, пишет РБК-Украина.

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По его словам, на старте эпидемии премьер Биньямин Нетаньяху "обрисовал крайний случай того, что может случиться: если мы не сделаем первое, второе, третье, то у нас будет 10 000 смертей и сценарий как в Италии или Испании". 

Лион говорит, что в первую очередь были закуплены и/или собраны в Израиле аппараты ИВЛ, а также принято решение "делать как можно больше тестов, как Южная Корея".

"Третье – закрыть всех дома, потому что нет достаточного количества тестов, и неизвестно, кто уже болен. Это очень тяжело для экономики, но потом экономика оживает, потому что люди живы и их достаточно, чтобы возродить экономику. Эти первые шаги были сделаны очень быстро", - отметил дипломат.

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Лион рассказал, что очень помогла армия: "Если вы закрываете людей дома и запрещаете им выходить, вам нужно приносить им еду, удостовериться, что они не больны. У нас есть особое подразделение – Командование тыла Израиля, которое этим занималось. Армия занималась и вопросом поиска аппаратов ИВЛ, и их производства".

Один из главных моментов, как Израиль погасил вспышку, по словам посла, - "сами люди следовали предписанным правилам поведения" при эпидемии. Лион говорит, что его страна готова к возможной второй волне пандемии.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • На 3 июня в Израиле зафиксировано 17 342 случаев заболевания, из них 290 закончились смертью.
  • Сделано около 600 000 тестов на 9,2 млн населения.
  • Для сравнения: в Украине сделано чуть более 380 000 тестов на менее чем 40 млн населения.
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Евгений Пилипенко
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Цахал Израиль карантин коронавирус COVID-19 йоэль лион
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