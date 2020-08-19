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Как напоминание, что COVID-19 опасен. В Индонезии на улицу выставили макет гроба

19.08.2020, 12:48
Как напоминание, что COVID-19 опасен. В Индонезии на улицу выставили макет гроба - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

На боковой части гроба написали статистику по зараженным и умершим от коронавируса, а рядом поставили манекен, одетый в защитный костюм

Власти столицы Индонезии решили бороться с распространением коронавируса нетрадиционным способом. Они выставили на одном из оживленных перекрестков в Джакарте макет гроба с напоминанием, что вирус все еще есть и все еще опасен для людей, сообщает Reuters.

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На гробу красным цветом написали "COVID-19", а ниже - данные о том, сколько человек уже заражено коронавирусом и сколько умерло от него в столице. Также возле макета поставили манекен, одетый в защитный костюм, маску.

Как отметил глава местной районной администрации Дажахаруддин: "возможно, эти действия немного экстремальны, но именно так мы надеемся повысить осведомленность людей, а установка гроба может помочь изменить их поведение".

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Дарья Мостовая
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