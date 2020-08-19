Как напоминание, что COVID-19 опасен. В Индонезии на улицу выставили макет гроба
На боковой части гроба написали статистику по зараженным и умершим от коронавируса, а рядом поставили манекен, одетый в защитный костюм
Власти столицы Индонезии решили бороться с распространением коронавируса нетрадиционным способом. Они выставили на одном из оживленных перекрестков в Джакарте макет гроба с напоминанием, что вирус все еще есть и все еще опасен для людей, сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На гробу красным цветом написали "COVID-19", а ниже - данные о том, сколько человек уже заражено коронавирусом и сколько умерло от него в столице. Также возле макета поставили манекен, одетый в защитный костюм, маску.
Как отметил глава местной районной администрации Дажахаруддин: "возможно, эти действия немного экстремальны, но именно так мы надеемся повысить осведомленность людей, а установка гроба может помочь изменить их поведение".
- В апреле в Индонезии для того, чтобы люди соблюдали карантин и оставались дома, власти организовали "патрулирование" улиц "призраками".
Смотрите также: Облако пепла на 5 км. В Индонезии начал извергаться вулкан Синабунг - видео
Комментарии