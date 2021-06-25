На фоне массовой вакцинации в Британии у людей до 50 лет шанс умереть от дельта-штамма коронавируса (ранее назывался "индийским") снизился до 0,0097%. Об этом пишет в Twitter вирусолог Public Health England Мигэн Келл, ссылаясь на новый отчет этой организации здравоохранения.

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"Окей, и до того, как кто-то напишет: "Зачем мне ваша вакцина, если такой мизерный шанс умереть от короны?", скажу: суперважно помнить, что у нас охват одной дозой вакцины в группе 18–50 лет – около 50%. В эту цифру риска умереть уже "зашита" защита после вакцинации. Именно она предотвратила смерти", – пояснила эксперт.

По данным PHE, в стране с 1 февраля по 21 июня зафиксировано 92 056 дельта-случаев болезни (92% от всех случаев за отчетный период), 117 из них закончились смертью.

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Среди людей до 50 лет, которые получили полный курс вакцин, никто не умер от Δ-штамма. В этой возрастной группе было лишь 8 случаев смерти от него, причем 6 жертв не были привиты. 93% смертей от Δ-ковида были в группе от 50 лет и больше.

Посмотрите, как резко Δ-штамм начал доминировать в популяции над другими, в том числе альфа-штаммом, который "в ответе" за большинство смертей в осенне-зимней вспышке, когда страна еще не была привита:

Однако число случаев Δ-заболевания в возрастном слое "от 50 и выше" низкое – лишь 10% от всех случаев: благодаря тому, что страна в первую очередь вакцинировала уязвимых – пожилых.

"Низкие показатели заболеваемости в группе 50+ ясно дают понять: вакцины предотвращают заражение и спасают жизни. Если бы не вакцины, смертей было бы намного больше", – пишет вирусолог.

С одной стороны, отмечает Келл, вакцины очень эффективны для защиты от госпитализации с "дельтой". С другой, наблюдается двукратный риск госпитализации с этим штаммом в сравнении с "альфой" – даже после учета вакцинального статуса.

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В стране прежде всего прививают вакциной Oxford-AstraZeneca, на втором месте по числу доз – Pfizer-BioNTech, на третьем – Moderna. На 16 июня в Британии введено 24,5 млн первых доз "астразенеки" и 16,8 млн первых доз "пфайзера". На эту дату вторую дозу "астразенеки" получили 19,6 млн британцев, "пфайзера" – 10,9 млн. Еще около 730 000 человек получили первую дозу "модерны".

Не разделяя сорта вакцин, PHE пишет, что от симптоматического Δ-ковида они уберегают с эффективностью 35% после одной дозы и 79% – после второй.

Что касается защиты от госпитализации с Δ-ковидом, то вакцины предотвращают ее на 80% после одной дозы и на 96% после второй.

Посмотреть также график повторных инфекций в Британии.

Антивакцинаторы в сети манипулируют тем, что число смертей от "дельты" на число заболевших относительно мизерное, сравнивая этот показатель с оригинальным штаммом и "альфой". При этом они намеренно не указывают, что ранее в стране либо вообще не было вакцинации, либо только начиналась.

25 июня 2021 года Израиль вернул масочный режим: в стране рост случаев Δ-ковида.

Евгений Пилипенко

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