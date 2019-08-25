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Канада и Британия выступили против возвращения РФ в состав G7

Канада и Британия выступили против возвращения РФ в состав G7 - Фото
Борис Джонсон и Джастин Трюдо (фото - pm.gc.ca)
25.08.2019, 09:10

Главы правительств Великобритании и Канады обсудили отношения с Россией

Россию нельзя возвращать в состав G7 до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины. К такому мнению пришли премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо на встрече в рамках саммита лидеров стран Большой семерки, сообщает офис канадского лидера.

"Премьер-министры обсудили отношения с Россией и согласились, что РФ не стоит возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

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На встрече также обсуждались вопросы отношений между странами после выхода Великобритании из Евросоюза.

"Обсуждая Brexit и будущее торговли между Канадой и Великобританией, Трюдо и Джонсон подтвердили свой интерес к обеспечению того, чтобы граждане и предприниматели Канады и Соединенного Королевства и в дальнейшем получали выгоду и процветали от глубоких и продуктивных торговых отношений", - отмечается в сообщении.

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Владимир Зеленский Россия g7 борис джонсон Джастин Трюдо
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