Канада и Британия выступили против возвращения РФ в состав G7

Борис Джонсон и Джастин Трюдо (фото - pm.gc.ca)

Россию нельзя возвращать в состав G7 до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины. К такому мнению пришли премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо на встрече в рамках саммита лидеров стран Большой семерки, сообщает офис канадского лидера.

"Премьер-министры обсудили отношения с Россией и согласились, что РФ не стоит возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

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На встрече также обсуждались вопросы отношений между странами после выхода Великобритании из Евросоюза.

"Обсуждая Brexit и будущее торговли между Канадой и Великобританией, Трюдо и Джонсон подтвердили свой интерес к обеспечению того, чтобы граждане и предприниматели Канады и Соединенного Королевства и в дальнейшем получали выгоду и процветали от глубоких и продуктивных торговых отношений", - отмечается в сообщении.

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