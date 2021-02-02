Канада извинилась перед КНР за эмблему Wu-Tang Clan с надписью Wuhan на футболке дипломата

Канада извинилась перед Китаем за "недоразумение" с футболкой одного из канадских дипломатов в Ухане, на которой был изображен символ американской рэп-группы Wu-Tang Clan в виде летучей мыши и надписью Wuhan вместо Wu-Tang. Об этом сообщает Reuters.

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Китай официально отреагировал на указанное изображение.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил: "Мы очень шокированы этим и подали заявление в Канаду с просьбой провести тщательное расследование и дать четкие объяснения". Он считает, что вирус нельзя связывать с конкретными странами или регионами.

China's Foreign Ministry says it has lodged a solemn representation with the Canadian Embassy over reports staff ordered t-shirts last year with "Wuhan" and a "bat symbol." Per blogger Zhou Xiaoping, this is the image. Any hip-hop fan can tell you though that's a W for the Wu pic.twitter.com/ooTFzh2oRn — Austin Ramzy (@austinramzy) February 1, 2021

Многие ученые подозревают, что летучие мыши были резервуаром для COVID-19 до того, как он перешел на людей.

"Логотип, разработанный сотрудником посольства, представляет собой стилизованную букву W и не предназначен для изображения летучей мыши. Он был создан для команды сотрудников посольства, работающих над репатриацией канадцев из Ухани в начале 2020 года", – сообщил Reuters представитель министерства иностранных дел Канады. "Мы сожалеем о недоразумении", – добавил он.

14 января 2021 года, более чем год спустя после начала первой вспышки COVID-19, международная группа исследователей от ВОЗ прибыла в Ухань для расследования причин и происхождения вируса.

29 января эксперты впервые посетили больницу в Ухане, которая одной из первых начала лечение пациентов в начале эпидемии.







Вадим Ребрина

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