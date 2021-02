Канада извинилась перед КНР за эмблему Wu-Tang Clan с надписью Wuhan на футболке дипломата

Канада извинилась перед Китаем за "недоразумение" с футболкой одного из канадских дипломатов в Ухане, на которой был изображен символ американской рэп-группы Wu-Tang Clan в виде летучей мыши и надписью Wuhan вместо Wu-Tang. Об этом сообщает Reuters.

Китай официально отреагировал на указанное изображение.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил: "Мы очень шокированы этим и подали заявление в Канаду с просьбой провести тщательное расследование и дать четкие объяснения". Он считает, что вирус нельзя связывать с конкретными странами или регионами.

China's Foreign Ministry says it has lodged a solemn representation with the Canadian Embassy over reports staff ordered t-shirts last year with "Wuhan" and a "bat symbol." Per blogger Zhou Xiaoping, this is the image. Any hip-hop fan can tell you though that's a W for the Wu pic.twitter.com/ooTFzh2oRn