UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Канада извинилась перед КНР за эмблему Wu-Tang Clan с надписью Wuhan на футболке дипломата

02.02.2021, 19:50
Канада извинилась перед КНР за эмблему Wu-Tang Clan с надписью Wuhan на футболке дипломата - Фото
Фото: wutangclan.com

Канада извинилась перед Китаем за "недоразумение" с футболкой одного из канадских дипломатов в Ухане, на которой был изображен символ американской рэп-группы Wu-Tang Clan в виде летучей мыши и надписью Wuhan вместо Wu-Tang. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Китай официально отреагировал на указанное изображение.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил: "Мы очень шокированы этим и подали заявление в Канаду с просьбой провести тщательное расследование и дать четкие объяснения". Он считает, что вирус нельзя связывать с конкретными странами или регионами.

Многие ученые подозревают, что летучие мыши были резервуаром для COVID-19 до того, как он перешел на людей.

"Логотип, разработанный сотрудником посольства, представляет собой стилизованную букву W и не предназначен для изображения летучей мыши. Он был создан для команды сотрудников посольства, работающих над репатриацией канадцев из Ухани в начале 2020 года", – сообщил Reuters представитель министерства иностранных дел Канады. "Мы сожалеем о недоразумении", – добавил он.

  • 14 января 2021 года, более чем год спустя после начала первой вспышки COVID-19, международная группа исследователей от ВОЗ прибыла в Ухань  для расследования причин и происхождения вируса.
  • 29 января эксперты впервые посетили больницу в Ухане, которая одной из первых начала лечение пациентов в начале эпидемии.



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Китай канада коронавирус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 