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Канада вернула гражданство детям российских шпионов

Канада вернула гражданство детям российских шпионов - Фото
Канада (фото - flagstore.ca) Фото: flagstore.ca
20.12.2019, 10:10

Данное решение Верховного суда Канады не подлежит обжалованию

Сыновья рассекреченных российских шпионов Александр и Тимоти Вавиловы через суд вернули себе гражданство Канады. Соответствующее решение принял Верховный суд Канады, оно не подлежит обжалованию, передает Укринформ.

"Это решение завершает пятилетнюю судебную тяжбу, начатую Тимоти Вавиловым, когда Канада не позволила ему восстановить паспорт", - отмечается в сообщении.

Вавиловых депортировали в РФ с родителями, которые работали законспирированными советскими, а затем российскими разведчиками. Их вернули в Россию вместе с другими шпионами в обмен на четырех агентов западных государств, среди которых был и Сергей Скрипаль.

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Несмотря на то, что Вавиловы были рождены на территории Канады, правительство сочло, что гражданство они получили незаконно, поскольку их родители работали на другое государство. По законам страны, в таком случае право на гражданство по рождению не распространяется.

Однако адвокатам удалось доказать в федеральном суде, что это правило распространяется только на иностранцев с защищенным статусом, например, дипломатов, которыми шпионы под прикрытием не являлись. Верховный суд согласился с таким толкованием.

Родители братьев Вавиловых сейчас занимаются успешной предпринимательской деятельностью в России. Въезд в Канаду им закрыт.

  • 7 декабря Служба информационной безопасности Чехии (BIS) сообщила, что в 2018 году предотвратила деятельность на территории страны сети одной из российских разведслужб. 
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Россия канада шпионы
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