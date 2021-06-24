Канадская экспертиза не подтвердила, что лайнер МАУ был сбит Ираном намеренно – CBC News

Канадская восьмимесячная судебно-медицинская экспертиза гибели рейса PS752 в Иране не нашла доступных ей доказательств, что самолет авиакомпании МАУ был сбит преднамеренно. Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News. В то же время, криминалисты уверены в ответственности властей Ирана за создание опасной ситуации.

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Журналисты утверждают, что просмотрели копию несекретного отчета об обстоятельствах гибели самолета. Анализ был основан на всех доказательствах, которые есть в распоряжении Канады.

"Хотя группа судебно-медицинской экспертизы не нашла доказательств, что крушение рейса PS752 было преднамеренным, это никак не освобождает Иран от ответственности за гибель 176 невинных людей", – говорится в отчете.

По словам журналистов, экспертиза пришла к выводу, что Иран не предоставил достоверное объяснение, как и почему его военные сбили самолет. По совокупности доступной информации криминалисты считают, что серия действий и бездействия иранских гражданских и военных властей вызвала опасную ситуацию, когда риски недооценивались и не воспринимались всерьез.

В отчете подчеркнуто, что только Иран имеет полный доступ к уликам и свидетелям.

Отчет открывает Канаде дорогу к возможности наложить на Иран санкции, отмечают журналисты.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в обращении к семьям погибших заявил, что правительство использует все доступные средства, включая обращение в Международный суд в Гааге.

"Отчет демонстрирует, что официальная оценка событий Ираном лицемерна, поверхностна и вводит в заблуждение, и намеренно игнорирует ключевые факты", – заявил Трюдо.

По совам премьера, Ирану удобно обвинить в гибели лайнера младших сотрудников, но мир должен привлечь к ответственности высшие должностные лица режима, которые принимали решения, приведшие к трагедии.

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Денис Юдин

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