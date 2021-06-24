Канадская экспертиза не подтвердила, что лайнер МАУ был сбит Ираном намеренно – CBC News
Канадская восьмимесячная судебно-медицинская экспертиза гибели рейса PS752 в Иране не нашла доступных ей доказательств, что самолет авиакомпании МАУ был сбит преднамеренно. Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News. В то же время, криминалисты уверены в ответственности властей Ирана за создание опасной ситуации.
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Журналисты утверждают, что просмотрели копию несекретного отчета об обстоятельствах гибели самолета. Анализ был основан на всех доказательствах, которые есть в распоряжении Канады.
"Хотя группа судебно-медицинской экспертизы не нашла доказательств, что крушение рейса PS752 было преднамеренным, это никак не освобождает Иран от ответственности за гибель 176 невинных людей", – говорится в отчете.
По словам журналистов, экспертиза пришла к выводу, что Иран не предоставил достоверное объяснение, как и почему его военные сбили самолет. По совокупности доступной информации криминалисты считают, что серия действий и бездействия иранских гражданских и военных властей вызвала опасную ситуацию, когда риски недооценивались и не воспринимались всерьез.
В отчете подчеркнуто, что только Иран имеет полный доступ к уликам и свидетелям.
Отчет открывает Канаде дорогу к возможности наложить на Иран санкции, отмечают журналисты.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в обращении к семьям погибших заявил, что правительство использует все доступные средства, включая обращение в Международный суд в Гааге.
"Отчет демонстрирует, что официальная оценка событий Ираном лицемерна, поверхностна и вводит в заблуждение, и намеренно игнорирует ключевые факты", – заявил Трюдо.
По совам премьера, Ирану удобно обвинить в гибели лайнера младших сотрудников, но мир должен привлечь к ответственности высшие должностные лица режима, которые принимали решения, приведшие к трагедии.
- 8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту, в том числе 55 граждан и 30 резидентов Канады.
- Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing и заявил о готовности выплатить компенсации семьям жертв.
- 17 марта 2021 года в Иране опубликовали итоговый отчет о расследовании, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его "сборником манипуляций".
- 20 мая суд Канады решил, что уничтожение самолета МАУ в Иране было терактом. В Тегеране его раскритиковали.
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