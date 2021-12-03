Кандидатом на должность канцлера Австрии стал действующий министр МВД Карл Нехаммер

В пятницу, 3 декабря, Австрийская народная партия назначила министра внутренних дел Карла Нехаммера новым руководителем, а также кандидатом на должность федерального канцлера. Теперь его кандидатуру должен принять президент страны, пишет Голос Америки.

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До этого партию возглавлял экс-канцлер Себастьян Курц, причастный к коррупционному скандалу. Он покинул пост 2 декабря и заявил, что уходит из политики.

Преемником Курца стал Александр Шелленберг, возглавлявший федеральное правительство только 52 дня. После того, как Карла Нехаммера назначили руководителем Австрийской народной партии, он сообщил, что уходит в отставку, чтобы "обе должности – главы правительства и федерального лидера партии с сильнейшими голосами в Австрии – быстро воссоединились в одних руках".

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Карл Нехаммер родился в Вене в 1972 году. Прежде чем стать советником по коммуникациям, он несколько лет работал в армии.

Карл стал депутатом в 2017 году, а через три года возглавил министерство. Во время пандемии COVID-19 Нехаммер был одним из трех государственных кризисных менеджеров и отвечал за соблюдение карантинных ограничений.

В мае 2019 правительство Курца отправили в отставку после скандала вокруг экс лидера АПС, бывшего вице-канцлера Гайнца-Кристиана Штрахе. Тогда СМИ опубликовали видеозаписи, на которых Штрахе в отеле на Ибице предлагал политические услуги мнимой племяннице российского олигарха в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии.

Позже с обысками в офис Курца пришли австрийские правоохранители. Его подозревают во взяточничестве и злоупотреблении доверием.

2 декабря Курц заявил, что покидает должность главы партии и отказывается от депутатского мандата. Решение уйти из политики он принял после рождения отпрыска.

Марина Тищенко

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