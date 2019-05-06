Катастрофа SSJ-100: стюардесса рассказала о попадании молнии

Скриншот из видеозаписи

Аварийной посадке SSJ-100 предшествовали хлопок и вспышка. Об этом сообщила бортпроводник самолета Татьяна Касаткина в эфире телеканала Россия 24.



"Мы взлетели, попали в тучу. Был сильный град, и вот в этот момент произошел хлопок и вспышка такая, как электричества", - сказала она.

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По словам Касаткиной, во время посадки "все начали соскакивать с кресел и продвигаться, хотя самолет еще был на скорости".

Ранее о молнии и потере связи с диспетчерами сообщал командир самолета Денис Евдокимов.

5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Сгорел 41 человек из 78 всего на борту. В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.

Следствие рассматривает несколько версий: а) недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр борта, б) неисправность самолета и в) неблагоприятные метеоусловия.