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Катастрофа в Алматы: наградили пассажира, спас беременную

Катастрофа в Алматы: наградили пассажира, спас беременную - Фото
Авиакатастрофа в Алматы (фото - ЕРА)
02.01.2020, 13:04

23-летний Темирлан Кадауов прикрыл своим телом беременную женщину

В Казахстане наградили медалью за отвагу пассажира самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря под Алматы, Темирлана Кадауова. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.

23-летний Кадауов прикрыл своим телом беременную женщину, которая сидела рядом с ним.

Темирлан Кадауов прикрыл собой беременную женщину (фото - департамент полиции Алматы)

Также несмотря на полученную травму, он помогал эвакуироваться другим пассажирам до приезда всех экстренных служб.

  • Утром 27 декабря 2019 года в Алматы при вылете из аэропорта разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air.
  • Лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание в жилом секторе.
  • На борту было 98 человек: 93 пассажира и пять членов экипажа. По другим данным, пассажиров было 95. Погибли как минимум 12, десятки пострадавших - в больницах.
  • Предварительно причина авиакатастрофы - техническая неисправность и ошибка пилотов.

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