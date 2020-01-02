Катастрофа в Алматы: наградили пассажира, спас беременную

Авиакатастрофа в Алматы (фото - ЕРА)

В Казахстане наградили медалью за отвагу пассажира самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря под Алматы, Темирлана Кадауова. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.

23-летний Кадауов прикрыл своим телом беременную женщину, которая сидела рядом с ним.

Темирлан Кадауов прикрыл собой беременную женщину (фото - департамент полиции Алматы)

Также несмотря на полученную травму, он помогал эвакуироваться другим пассажирам до приезда всех экстренных служб.

Утром 27 декабря 2019 года в Алматы при вылете из аэропорта разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air.

Лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание в жилом секторе.

На борту было 98 человек: 93 пассажира и пять членов экипажа. По другим данным, пассажиров было 95. Погибли как минимум 12, десятки пострадавших - в больницах.

Предварительно причина авиакатастрофы - техническая неисправность и ошибка пилотов.

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