Катастрофа в Алматы: наградили пассажира, спас беременную

В Казахстане наградили медалью за отвагу пассажира самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря под Алматы, Темирлана Кадауова. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.
23-летний Кадауов прикрыл своим телом беременную женщину, которая сидела рядом с ним.
Темирлан Кадауов прикрыл собой беременную женщину (фото - департамент полиции Алматы)
Также несмотря на полученную травму, он помогал эвакуироваться другим пассажирам до приезда всех экстренных служб.
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