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Катер береговой охраны США Hamilton зашел в Черное море

28.04.2021, 15:05
Катер береговой охраны США Hamilton зашел в Черное море - Фото
Катер береговой охраны США Hamilton (Фото – пресс-служба Береговой охраны США)

Катер береговой охраны США Hamilton вошел в Черное море для поддержки союзников и партнеров НАТО 27 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

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В сообщении отмечается, что Hamilton стал первым с 2008 года катером береговой охраны США, посетившим Черное море. Предыдущие два визита совершал катер "Даллас" в 1995 и 2008 годах.

В Черном море Hamilton будет выполнять задачи по поддержке союзников и партнеров США по НАТО.

СПРАВКА. Катера береговой охраны класса Hamilton были спроектированы во времена холодной войны и изначально были предназначены для борьбы с подлодками.

Они имеют длину 115 метров, вооружены пушками OTO Melara 76 мм, двумя Mk38 25 мм, Phalanx CIWS 20 мм и шестью пулеметами 50 калибра. Катера способны принимать вертолеты MH-65.

Катера Hamilton – универсальны, способны выполнять различные операции, включая оборонные, правоохранительные, поисково-спасательные и исследовательские. Обычно используются в составе авианосных групп.

Денис Юдин
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