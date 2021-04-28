Катер береговой охраны США Hamilton зашел в Черное море

Катер береговой охраны США Hamilton вошел в Черное море для поддержки союзников и партнеров НАТО 27 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В сообщении отмечается, что Hamilton стал первым с 2008 года катером береговой охраны США, посетившим Черное море. Предыдущие два визита совершал катер "Даллас" в 1995 и 2008 годах.

В Черном море Hamilton будет выполнять задачи по поддержке союзников и партнеров США по НАТО.

СПРАВКА. Катера береговой охраны класса Hamilton были спроектированы во времена холодной войны и изначально были предназначены для борьбы с подлодками. Они имеют длину 115 метров, вооружены пушками OTO Melara 76 мм, двумя Mk38 25 мм, Phalanx CIWS 20 мм и шестью пулеметами 50 калибра. Катера способны принимать вертолеты MH-65. Катера Hamilton – универсальны, способны выполнять различные операции, включая оборонные, правоохранительные, поисково-спасательные и исследовательские. Обычно используются в составе авианосных групп.

9 апреля 2021 года на фоне стягивания войск РФ к границам Украины в Турции сообщали, что США отправят в Черное море два военных корабля, которые останутся там до 4 мая. Позже в США заявили, что не будут их разворачивать.

15 апреля РФ под предлогом военных учений объявила о закрытии до октября части Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран. МИД Украины считает это продолжением агрессии против Украины.

16 апреля в США и ЕС потребовали от России не ограничивать судоходство в Черном море.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.