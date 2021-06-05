Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике – СМИ КНДР
05.06.2021, 09:10
Лидер КНДР Ким Чен Ын (Фото - ЦТАК)
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике после месячного отсутствия. Его новую фотографию опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР.
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На снимке лидер КНДР сидит на месте главы мероприятия, которое, по данным ЦТАК, состоялось 4 июня.
Сообщается, что на заседании подвели "промежуточный итог выполнения главной политики партии и государства". Ким Чен Ын заявил, что "развитие госдела сталкивается с множеством вызовов и ограничений", но некоторые проекты "продвигаются перспективно".
В последний раз Ким Чен Ына видели на публике 6 мая, когда он проводил фотосессию с семьями военных, сообщает Yonhap. Это отсутствие на публике стало самым долгим в 2021 году.
- 2 июня сообщалось о серьезных изменениях в правящей партии КНДР – Ким Чен Ын получил заместителя.
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