Китай заявил, что "твердо поддерживает" Ливан в "защите его суверенитета и безопасности"

Ван И, глава китайской дипломатии, заявил, что Пекин "всегда будет на стороне справедливости и наших арабских братьев, в том числе Ливана"

Ван И (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил ливанскому коллеге Абдалли Рашиду Бухабибу, что Пекин "твердо поддерживает и всегда будет поддерживать" Ливан в "защите его суверенитета и безопасности". Его цитирует пресс-служба китайского дипломатического ведомства.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Китай твердо поддерживает Ливан в защите суверенитета, безопасности и национального достоинства, и как бы ни менялась ситуация, мы всегда будем на стороне справедливости и наших арабских братьев, в том числе Ливана", – заявил Ван И.

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин внимательно следит за происходящим на Ближнем Востоке, в частности за недавним взрывом коммуникационного оборудования в Ливане, и "решительно осуждает неизбирательные атаки на гражданское население".

"Сегодня [23 сентября] Израиль совершил новый массированный авиаудар по Ливану, что привело к значительным жертвам. Мы категорически осуждаем это нарушение международных норм", – подчеркнул он.

По его мнению, насилие не решит проблему на Ближнем Востоке, а лишь усугубит гуманитарную ситуацию.

"Китай выступает за прекращение огня, вывод войск и реализацию идеи создания двух государств – Израиля и Палестины. Это единственный путь к стабильному разрешению конфликта", – добавил Ван.

17 сентября в Ливане массово взорвались пейджеры, которые боевики Хезболлы используют для связи – ранения получили тысячи человек, есть погибшие. По данным Reuters, ко взрывам пейджеров причастна разведывательная служба Израиля Моссад.

18 сентября были погибшие, сотни людей получили ранения в результате взрывов раций, которые использовала Хезболла.

Канал ABC News со ссылкой на неназванного собеседника в разведке США сообщил, что Израиль принимал участие в производстве пейджеров, причем операция планировалась не менее 15 лет.

Читайте также: Reuters: Иранская гвардия запретила все средства связи после взрывов пейджеров