Китай заявив, що "твердо підтримує" Ліван у "захисті його суверенітету та безпеки"

Ван Ї, глава китайської дипломатії, заявив, що Пекін "завжди буде на боці справедливості та наших арабських братів, зокрема Лівану"

Ван Ї (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив ліванському колезі Абдаллі Рашиду Бухабібу, що Пекін "твердо підтримує і завжди підтримуватиме" Ліван у "захисті його суверенітету та безпеки". Його цитує пресслужба китайського дипломатичного відомства.

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"Китай твердо підтримує Ліван у захисті суверенітету, безпеки та національної гідності, і як би не змінювалася ситуація, ми завжди будемо на боці справедливості та наших арабських братів, зокрема Лівану", – заявив Ван Ї.

Китайський дипломат наголосив, що Пекін уважно слідкує за подіями на Близькому Сході, зокрема за недавнім вибухом комунікаційного обладнання в Лівані, і "рішуче засуджує невибіркові атаки на цивільне населення".

"Сьогодні [23 вересня] Ізраїль здійснив новий масований авіаудар по Лівану, що призвело до значних жертв. Ми категорично засуджуємо це порушення міжнародних норм", – підкреслив він.

На його думку, насильство не розв'яже проблеми на Близькому Сході, а лише погіршить гуманітарну ситуацію.

"Китай виступає за припинення вогню, виведення військ і реалізацію ідеї створення двох держав – Ізраїлю і Палестини. Це єдиний шлях до стабільного вирішення конфлікту", – додав Ван.

17 вересня у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики Хезболли використовують для зв'язку, – поранення отримали тисячі людей, є загиблі. За даними Reuters, до вибухів пейджерів причетна розвідувальна служба Ізраїлю Моссад.

18 вересня були загиблі, сотні людей отримали поранення внаслідок вибухів рацій, які використовувала Хезболла.

Канал ABC News із посиланням на неназваного співрозмовника у розвідці США повідомив, що Ізраїль брав участь у виробництві пейджерів, причому операція планувалася щонайменше 15 років.

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