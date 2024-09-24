Китай заявив, що "твердо підтримує" Ліван у "захисті його суверенітету та безпеки"
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив ліванському колезі Абдаллі Рашиду Бухабібу, що Пекін "твердо підтримує і завжди підтримуватиме" Ліван у "захисті його суверенітету та безпеки". Його цитує пресслужба китайського дипломатичного відомства.
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"Китай твердо підтримує Ліван у захисті суверенітету, безпеки та національної гідності, і як би не змінювалася ситуація, ми завжди будемо на боці справедливості та наших арабських братів, зокрема Лівану", – заявив Ван Ї.
Китайський дипломат наголосив, що Пекін уважно слідкує за подіями на Близькому Сході, зокрема за недавнім вибухом комунікаційного обладнання в Лівані, і "рішуче засуджує невибіркові атаки на цивільне населення".
"Сьогодні [23 вересня] Ізраїль здійснив новий масований авіаудар по Лівану, що призвело до значних жертв. Ми категорично засуджуємо це порушення міжнародних норм", – підкреслив він.
На його думку, насильство не розв'яже проблеми на Близькому Сході, а лише погіршить гуманітарну ситуацію.
"Китай виступає за припинення вогню, виведення військ і реалізацію ідеї створення двох держав – Ізраїлю і Палестини. Це єдиний шлях до стабільного вирішення конфлікту", – додав Ван.
- 17 вересня у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики Хезболли використовують для зв'язку, – поранення отримали тисячі людей, є загиблі. За даними Reuters, до вибухів пейджерів причетна розвідувальна служба Ізраїлю Моссад.
- 18 вересня були загиблі, сотні людей отримали поранення внаслідок вибухів рацій, які використовувала Хезболла.
- Канал ABC News із посиланням на неназваного співрозмовника у розвідці США повідомив, що Ізраїль брав участь у виробництві пейджерів, причому операція планувалася щонайменше 15 років.
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