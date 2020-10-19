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Китайские дипломаты подрались с чиновниками Тайваня на Фиджи

19.10.2020, 11:32
Китайские дипломаты подрались с чиновниками Тайваня на Фиджи - Фото
Национальный флаг Тайваня (фото - EPA)

Тайванський чиновник получил травму головы

Сотрудники тайваньского правительства подрались с китайскими дипломатами на острове Фиджи, сообщило Министерство иностранных дел Тайваня, передает Радио Свобода.

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"Министерство иностранных дел решительно осуждает действия сотрудников посольства Китая на Фиджи, которые строго нарушают верховенство права и нормы цивилизованного поведения", – заявили в МИД.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел вечером 8 октября на приеме в столице Фиджи по случаю тайваньского национального праздника.

Двое китайских дипломатов пытались попасть внутрь, сделать фотографии и получить информацию, посещали ли мероприятие местные политики.

Драка произошла после того, как тайваньские дипломаты попытались им помешать. Одного из тайваньцев госпитализировали с травмой головы.

Полиция Фиджи заставила китайских дипломатов покинуть место событий, заявили в министерстве.

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Арина Толина
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