Китайские дипломаты подрались с чиновниками Тайваня на Фиджи

Тайванський чиновник получил травму головы

Сотрудники тайваньского правительства подрались с китайскими дипломатами на острове Фиджи, сообщило Министерство иностранных дел Тайваня, передает Радио Свобода.

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"Министерство иностранных дел решительно осуждает действия сотрудников посольства Китая на Фиджи, которые строго нарушают верховенство права и нормы цивилизованного поведения", – заявили в МИД.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел вечером 8 октября на приеме в столице Фиджи по случаю тайваньского национального праздника.

Двое китайских дипломатов пытались попасть внутрь, сделать фотографии и получить информацию, посещали ли мероприятие местные политики.

Драка произошла после того, как тайваньские дипломаты попытались им помешать. Одного из тайваньцев госпитализировали с травмой головы.

Полиция Фиджи заставила китайских дипломатов покинуть место событий, заявили в министерстве.

В 2019 году президент КНР заявил, что Китай может силой присоединить к себе Тайвань.

В июле 2020 года Тайвань провел военные учения на суше, на воде и в воздухе, на которых проверил готовность отразить агрессию Китая.

1 сентября спикер сената Чехии Выстрчил посетил Тайвань, несмотря на угрозы Китая.

21 сентября стало известно, что ВВС Китая опубликовали видео учений, на котором бомбардировщики отрабатывают атаку на базву ВВС США Андерсен на Гуаме.

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Арина Толина

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