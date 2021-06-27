Китайцы впервые показали, как приземлялся на Марс ровер Zhurong с парашютом: видео

Сегодня Китайское национальное космическое управление (CNSA) впервые продемонстрировало видеозаписи приземления марсохода Zhurong на поверхность Красной планеты. В числе прочего, на видео видно, как при приближении к поверхности сработала парашютная система ровера, говорится на сайте CNSA.

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Также было опубликовано видео развертывания посадочной платформы марсохода по прибытию на Марс, на этот раз со звуком.

В CNSA отметили, что на утро 27 июня посадочный модуль Tianwen-1 находится на орбите 338 дней, а марсоход Zhurong "проработал" на Красной планете 42 марсианских дня и проехал в общей сложности 236 метров.

"Сейчас и Tianwen-1, и Zhurong находятся в хорошем состоянии, сообщают о безопасности на Марсе и шлют издалека благословения в честь столетия основания партии", – говорится в сообщении. 1 июля этого года члены Коммунистической партии Китая будут отмечать 100 лет со дня ее создания.

23 июля 2020 года миссия Tianwen-1 стартовала с Земли, ее целью была посадка первого китайского ровера на марсианской равнине Утопия.

10 февраля 2021 года китайская станция совершила маневр торможения и вышла на первичную эллиптическую орбиту Марса. КНР вслед за ОАЭ вошла в небольшой клуб стран, которые смогли отправить аппараты на марсианскую орбиту.

В мае посадочный модуль Tianwen-1 приземлился на Марсе и прислал первые фотографии.

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Дарья Мостовая

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