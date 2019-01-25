КНР хочет "захватить" Тайвань: США реагируют и высылают свой флот

Фото: navy.mil

На фоне роста напряжения между США и Китаем, два корабля американских ВМС впервые в этом году прошли через Тайваньский пролив. Об этом сообщает CNBC.

Такая акция командования США может еще сильнее увеличить напряжение между двумя странами, поскольку Китай считает Тайвань своей территорией и ранее заявлял, что готов его силой вернуть в состав КНР.

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В самом же Тайване сообщили, что проход американских кораблей был заранее согласован с США.

Таким образом, пишет CNBC, Америка показала, что в споре Китая и Тайваня поддерживает последних.

Также отмечается, что на этой неделе КНР направила в пролив Баши, который отделяет Тайвань от Филиппин, несколько своих бомбардировщиков.

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