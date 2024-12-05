Командующий ВС Британии заявил, что мир вступает в новую ядерную эпоху

Радакин считает, что первая ядерная эра была во время "холодной войны", а вторая – характеризовалась глобальными усилиями по разоружению

Тони Радакин (Фото: Andy Rain/EPA)

Мир вступает в новую ядерную эпоху с распространением оружия и почти крушением набора правил контроля по его использованию. Такое мнение высказал командующий Вооруженными силами Великобритании Тони Радакин, передает телеканал Sky News.

Во время лекции в Royal United Services Institute (RUSI) в Лондоне адмирал отметил, что хотя вероятность прямого нападения России на Британию или любую другую страну НАТО низка, Альянс должен быть готов к такому развитию событий.

Он считает, что стратегия сдерживания НАТО работает, но требует усиления из-за агрессивной политики Кремля.

В то же время Радакин обвинил Россию в "диких угрозах использования тактического ядерного оружия", а также в проведении "широкомасштабных ядерных учений и симуляции нападений на членов НАТО".

Он также отметил наращивание ядерного потенциала Китаем, ядерные амбиции Ирана и ракетную программу Северной Кореи. По его словам, Пхеньян представляет "региональную и, все больше, глобальную угрозу".

Радакин, комментируя ядерные угрозы, рассказал, что первая ядерная эра была во время "холодной войны". Вторая ядерная эра характеризовалась глобальными усилиями по разоружению и противодействию распространению.

"Но мы стоим на пороге третьей ядерной эры, которая в целом сложнее. Она определяется многочисленными одновременными дилеммами, распространением ядерных и разрушительных технологий и почти полным отсутствием ранее существовавших архитектур безопасности", — подчеркнул он.

Адмирал добавил, что именно поэтому британские атомные подлодки, которые постоянно находятся в море, так жизненно важны.

"Ядерное сдерживание Великобритании является той частью нашего инструментария, которое Россия осознает больше всего, и имеет большее влияние на российского диктатора Владимира Путина, чем что-либо другое", — сказал командующий ВС Британии.

19 ноября Россия обновила ядерную доктрину после разрешения ударов ATACMS по РФ. Нардеп Мережко в комментарии LIGA.net заявил, что решение не имеет юридического значения, и назвал это "пропагандой и шантажом".

заявил, что решение не имеет юридического значения, и назвал это "пропагандой и шантажом". 20 ноября в Пентагоне заявили, что не видят признаков готовности РФ применить ядерное оружие.

22 ноября в США заявили, что готовы изменить стратегию ядерного сдерживания на фоне "увеличенного ядерного потенциала" Китая и России.