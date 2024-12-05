Командувач ЗС Британії заявив, що світ вступає в нову ядерну епоху

Радакін вважає, що перша ядерна ера була під час "холодної війни", а друга – характеризувалася глобальними зусиллями з роззброєння

Тоні Радакін (Фото: Andy Rain/EPA)

Світ вступає в нову ядерну епоху з розповсюдженням зброї та майже крахом набору правил контролю за її використанням. Таку думку висловив командувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін, передає телеканал Sky News.

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Під час лекції у Royal United Services Institute (RUSI) у Лондоні адмірал зазначив, що хоча ймовірність прямого нападу Росії на Британію чи будь-яку іншу країну НАТО є низькою, Альянс має бути готовим до такого розвитку подій.

Він вважає, що стратегія стримування НАТО працює, але потребує посилення через агресивну політику Кремля.

Водночас Радакін звинуватив Росію в "диких погрозах використання тактичної ядерної зброї", а також у проведенні "широкомасштабних ядерних навчань і симуляції нападів на членів НАТО".

Він також зазначив нарощування ядерного потенціалу Китаєм, ядерні амбіції Ірану та ракетну програму Північної Кореї. За його словами, Пхеньян представляє "регіональну та, дедалі більше, глобальну загрозу".

Радакін, коментуючи ядерні загрози, розповів, що перша ядерна ера була під час "холодної війни". Друга ядерна ера характеризувалася глобальними зусиллями з роззброєння та протидії розповсюдженню.

"Але ми стоїмо на порозі третьої ядерної ери, яка загалом є складнішою. Вона визначається численними одночасними дилемами, розповсюдженням ядерних і руйнівних технологій і майже повною відсутністю архітектур безпеки, які були раніше", – наголосив він.

Адмірал додав, що саме тому британські атомні підводні човни, які постійно знаходяться в морі, є такими життєво важливими.

"Ядерне стримування Великої Британії є тією частиною нашого інструментарію, яку Росія усвідомлює найбільше, і має більше впливу на російського диктатора Володимира Путіна, ніж будь-що інше", – сказав командувач ЗС Британії.

19 листопада Росія оновила ядерну доктрину після дозволу ударів ATACMS по РФ. Нардеп Мережко в коментарі LIGA.net заявив, що рішення не має юридичного значення, і назвав це "пропагандою і шантажем".

заявив, що рішення не має юридичного значення, і назвав це "пропагандою і шантажем". 20 листопада у Пентагоні заявили, що не бачать ознак готовності РФ застосувати ядерну зброю.

22 листопада у США заявили, що готові змінити стратегію ядерного стримування на тлі "збільшеного ядерного потенціалу" Китаю та Росії.