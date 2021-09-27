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Коммунисты победили на местных выборах во втором по величине городе Австрии

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 10:08
Коммунисты победили на местных выборах во втором по величине городе Австрии - Фото
Эльке Кар (фото - ЕРА)

Коммунистическая партия Австрии (KPÖ) "неожиданно" выиграла муниципальные выборы во втором по величине городе этой альпийской страны. О предварительных результатах вчерашнего волеизъявления пишет AP.

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Традиционно сильные в федеральной земли Штирия коммунисты получили почти треть (28,9%) голосов на выборах в горсовет Граца на юго-востоке страны. Это на 8,6% больше, чем на прошлых выборах в 2017 году.

Правоцентристская Австрийская народная партия (ÖVP) пришла к финишу второй, набрав 25,7% поддержки избирателей и растеряв с прошлых выборов более 12%.

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На фоне таких результатов мэр Граца Зигфрид Нагль, член Народной партии, объявил об отставке. Он руководил городом 18 лет.

Кандидатка от коммунистов Эльке Кар не сообщала, будет ли баллотироваться на пост мэра.

Сильно поднялись в Граце Зеленые, получив 16,7%: это на 6,2% больше, чем в 2017-м.

  • 17-19 сентября в России проходили "выборы" в Госдуму. Их выиграла путинская Единая Россия с почти 50% голосов, на втором месте – коммунисты (почти 20%). Росаналитики нашли 14 млн "аномальных" голосов за ЕР.
  • Вчера, 26 сентября 2021 года, в Германии прошли выборы в Бундестаг, канцлер Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. После выборов Меркель продолжит занимать пост канцлера, пока не соберется первое учредительное заседание новоизбранного Бундестага. Затем она будет и.о. канцлера, пока парламент не выберет ей преемника.
  • Предварительные результаты выборов в Германии: социал-демократы обходят партию Меркель.

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Евгений Пилипенко
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выборы австрия коммунисты Грац
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