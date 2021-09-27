Коммунисты победили на местных выборах во втором по величине городе Австрии

Коммунистическая партия Австрии (KPÖ) "неожиданно" выиграла муниципальные выборы во втором по величине городе этой альпийской страны. О предварительных результатах вчерашнего волеизъявления пишет AP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Традиционно сильные в федеральной земли Штирия коммунисты получили почти треть (28,9%) голосов на выборах в горсовет Граца на юго-востоке страны. Это на 8,6% больше, чем на прошлых выборах в 2017 году.

Правоцентристская Австрийская народная партия (ÖVP) пришла к финишу второй, набрав 25,7% поддержки избирателей и растеряв с прошлых выборов более 12%.

Читайте также: 14 млн аномалий. Как Путин украл выборы в России – объясняют математики

На фоне таких результатов мэр Граца Зигфрид Нагль, член Народной партии, объявил об отставке. Он руководил городом 18 лет.

Кандидатка от коммунистов Эльке Кар не сообщала, будет ли баллотироваться на пост мэра.

Сильно поднялись в Граце Зеленые, получив 16,7%: это на 6,2% больше, чем в 2017-м.

17-19 сентября в России проходили "выборы" в Госдуму. Их выиграла путинская Единая Россия с почти 50% голосов, на втором месте – коммунисты (почти 20%). Росаналитики нашли 14 млн "аномальных" голосов за ЕР.

Вчера, 26 сентября 2021 года, в Германии прошли выборы в Бундестаг, канцлер Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. После выборов Меркель продолжит занимать пост канцлера, пока не соберется первое учредительное заседание новоизбранного Бундестага. Затем она будет и.о. канцлера, пока парламент не выберет ей преемника.

Предварительные результаты выборов в Германии: социал-демократы обходят партию Меркель.

Читайте также: Кулеба о выборах в Германии: Имя канцлера важно, но Украину больше интересует коалиция

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.