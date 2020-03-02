Конфликт Турции, Сирии и России. Главные факты на 16:00

Бомбардировки в провинции Идлиб, Сирия (фото - ЕРА)

Гибель турецких военных. 27 февраля авиация режима сирийского диктатора Башара Асада при поддержке РФ ударила по военной колонне Турции в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны Турции, количество погибших военных составляет 36 человек, более 30 получили ранения.



Реакция Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит мстить за гибель своих военнослужащих.

Действия Турции в Сирии. По состоянию на 2 марта, по данным Минобороны Турции, уничтожены свыше 2550 сторонников Асада. Эрдоган говорит, что потери асадовцев - это "лишь начало".

29 февраля армия Турции разбомбила военный аэродром сил режима Асада в районе Нейраб провинции Алеппо. Сегодня сообщалось, что турецкие ударные дроны атаковали очередную колонну военной техники войск Асада. РФ предостерегла Турцию, что они "не могут гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии".

Anadolu сообщает, что за последние три дня отряды сирийской умеренной оппозиции вернули контроль над 12 населенными пунктами, выбив оттуда силы Асада. Сегодня оппозиция контролирует селения Анкави, Кахира, Манара и Таль Зеджрен в провинции Хама, а также Хазарин, Кафрмус, Даруль Кебире, Халлубе, Кукфин, Кафр Авид, Сфухен и Фаттуре в провинции Идлиб.

Действия Турции в отношении России. 5 марта Эрдоган и Путин встретятся в Москве, где обсудят последние события в Сирии. Эрдоган заявил, что он надеется на шаги РФ по перемирию в Идлибе и "предотвращению дальнейшего кровопролития": "Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии".

Действия Турции в отношении ЕС. В Анкаре заявляют, что к вечеру 1 марта Турцию покинуло более 100 000 беженцев, которые хотят попасть в Европу. По словам Эрдогана, "в скором времени этот показатель достигнет миллионов": "Время односторонних уступок в миграционном вопросе осталось позади". DieWelt со ссылкой на внутренний отчет Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ) заявляет, что будет тяжело остановить ожидающийся массовый поток людей.

27 февраля сирийская авиация при поддержке РФ расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 36 военных. Турция всю ночь бомбила объекты сил Башара Асада и заявляет , что "нейтрализовала" 309 военных.

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