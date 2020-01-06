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Конгресс США может ограничить военные полномочия Трампа

Конгресс США может ограничить военные полномочия Трампа - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
06.01.2020, 12:45

Авиаудар, осуществленный по приказу Трампа в Багдаде, поставил под угрозу американских военнослужащих и дипломатов

Палата представителей Конгресса США рассмотрит резолюцию по ограничению военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом говорится в заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В документе отмечается, что без дальнейшего разрешения Конгресса военные действия Белого дома в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней. Эта резолюция аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим ​​Кейн.

Пелоси также отметила, что авиаудар, осуществленный по приказу Трампа в Багдаде, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, поставил под угрозу американских военнослужащих и дипломатов, а также грозит серьезной эскалацией в отношениях с Ираном.

В Конгрессе обеспокоены, что такие действия администрация Трампа осуществила без консультаций с ним.

Резолюция может получить одобрение Палаты представителей Конгресса, где большинство имеют демократы. Однако, остается вопрос, поддержит ее Сенат, который контролируют республиканцы, отмечают обозреватели.

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