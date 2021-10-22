Королева Великобритании впервые за несколько лет провела ночь в больнице

Королева Великобритании Елизавета II впервые за несколько лет провела ночь больнице для предварительных исследований, и в четверг, 21 октября, вернулась в Виндзорский замок, сообщает Reuters.

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95-летняя королева в среду отменила поездку в Северную Ирландию. Во дворце заявили, что медики рекомендовали королеве отдохнуть и что ее недомогание не связано с COVID-19.

Елизавета ІІ посетила больницу в среду днем, чтобы сделать некоторые предварительные исследования, а в четверг к обеду вернулась в Виндзорский замок и находится в хорошем настроении, говорится в заявлении дворца.

Во вторник вечером королева провела в Виндзоре прием для миллиардеров, таких как Билл Гейтс. Прием прошел после конференции по зеленым инвестициям, которую премьер Великобритании Борис Джонсон созвал перед саммитом ООН по климату в Глазго.

Предыдущий раз королева предположительно провела ночь в больнице в 2013 году, сообщают журналисты.

9 апреля 2021 года умер муж королевы Великобритании принц Филипп.

17 апреля принц Филипп был похоронен в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Денис Юдин

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