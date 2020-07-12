Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в США, Бразилии, Индии и ЮАР
За время пандемии больше всего больных COVID-19 зафиксировано в США, Бразилии, Индии и РФ
За прошедшие сутки по Гринвичу (GMT) выявили 214 741 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает Worldometers.
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Также за сутки умерло 4996 пациента.
С начала пандемии выявлено 12 843 910 заболевших и 567 653 летальных исходов. Выздоровели 7 479 510 инфицированных.
Развитие эпидемии коронавируса в странах с наибольшим числом выявленных зараженных за сутки:
1. В США зафиксировали 3 355 646 (+61 719 за сутки) больных COVID-19, 137 403 умерших (+732) и 1 490 446 выздоровевших;
2. Бразилия – 1 840 812 (+36 474), 71 492 (+968), 1 213 512;
3. Индия – 850 358 (+27 755), 22 687 (+543), 536 231;
4. Южная Африка – 264 184 (+13 497), 3 971 (+111), 127 715;
5. Мексика - 289 174 (+6891), 34 191 (+665), 177 097.
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