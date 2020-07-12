Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в США, Бразилии, Индии и ЮАР

За время пандемии больше всего больных COVID-19 зафиксировано в США, Бразилии, Индии и РФ

За прошедшие сутки по Гринвичу (GMT) выявили 214 741 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает Worldometers.

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Также за сутки умерло 4996 пациента.

С начала пандемии выявлено 12 843 910 заболевших и 567 653 летальных исходов. Выздоровели 7 479 510 инфицированных.

Развитие эпидемии коронавируса в странах с наибольшим числом выявленных зараженных за сутки:

1. В США зафиксировали 3 355 646 (+61 719 за сутки) больных COVID-19, 137 403 умерших (+732) и 1 490 446 выздоровевших;

2. Бразилия – 1 840 812 (+36 474), 71 492 (+968), 1 213 512;

3. Индия – 850 358 (+27 755), 22 687 (+543), 536 231;

4. Южная Африка – 264 184 (+13 497), 3 971 (+111), 127 715;

5. Мексика - 289 174 (+6891), 34 191 (+665), 177 097.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

8 июля Мельбурн, второй по величине город Австралии, закрыли на жесткий карантин

В тот же день в Белграде, столице Сербии, люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фото.

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Владислав Сердюк

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