Еще одна компания из США приостановила испытания препарата от COVID-19

Компания Eli Lilly вынуждена приостановить экспериментального лекарства против коронавируса из-за потенциальных проблем с безопасностью

Американская компания Eli Lilly приостановила испытания экспериментального препарата от коронавирусной болезни COVID-19. Компания получила электронные письма чиновников о "потенциальных проблемах с безопасностью", сообщает The New York Times.

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В пресс-службе компании подчеркнули, что безопасность имеет первостепенное значение. В Eli Lilly поддерживают привлечение группы экспертов для обеспечения безопасности пациентов, которые участвуют в исследовании.

Отмечается, что исследования Eli Lilly спонсируются властями США. Это одна из нескольких компаний, которая занимается экспериментальным лечением COVID-19 с использованием антител. Помимо препарата от Eli Lilly, участники исследования получают плацебо и ремдесивир, который уже стали широко применять при лечении коронавирусной болезни.

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В NYT отмечают, что в крупных клинических испытаниях паузы не являются чем-то необычным, а болезни добровольцев необязательно являются результатом действия экспериментального препарата или вакцины.

Такие приостановки нужны, чтобы независимый совет научных экспертов проанализировал данные и определил, могло ли событие, из-за которого объявили паузу, быть связано с лечением или же оно произошло случайно, пишут в издании.

9 сентября компания AstraZeneca приостановила испытания одной из самых многообещающих вакцин против коронавируса.

13 октября компания Johnson & Johnson приостановила клинические испытания своей вакцины против коронавируса из-за "необъяснимой болезни" у одного из участников исследования.

Продукт Eli Lilly похож на препарат компании Regeneron, который получал президент США Дональд Трамп во время лечения от коронавируса, отмечают в издании. Трамп расхваливал препарат Regeneron еще до завершения испытаний.

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Марк Сировой

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