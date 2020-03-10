Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Израиль ограничивает въезд для иностранцев

Коронавирус. Израиль ограничивает въезд для иностранцев - Фото
Иллюстративное фото: Shepherd Zhou/ЕРА
10.03.2020, 13:00

Посольство Украины в Израиле рекомендует украинцам, которые не смогут обеспечить пребывание в карантине, воздержаться пока от поездок

В Израиле из-за увеличения количества случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19 с 20:00 12 марта правительство вводит ограничения для иностранцев, которые планируют посетить страну. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Израиле.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Иностранцы, путешествующие в Израиль, могут получить разрешение на въезд в страну исключительно по возможности обеспечить свое пребывание на домашнем карантине в течение двух недель.

При пересечении границы иностранные граждане должны сообщить сотрудникам иммиграционной службы постоянный адрес своего пребывания на карантине.

Читайте также: Симптомы у заболевших COVID-19 проявляются в среднем на шестой день - ученые

"В случае отсутствия возможности пребывания на карантине в течение 14-дневного периода иностранцам будет отказано в предоставлении разрешения на въезд в Израиль", - отмечается в сообщении.

Режим соблюдения домашнего карантина проверяют сотрудники министерства здравоохранения и правоохранительных органов Израиля.

"В случае установления факта нарушения условий пребывания на карантине лица, виновные в таких действиях могут быть привлечены к уголовной ответственности с максимальным сроком наказания семь лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Израиле рекомендует украинцам, которые планируют в ближайшее время посетить Израиль и не смогут обеспечить пребывание в карантине в течение 14 дней воздержаться от путешествия или осуществить ее после отмены ограничительных мер.

По данным Минздрава, на территории Европейского региона зарегистрировано 15 114 случаев заболевания COVID-19, среди которых Италия - 9172, Германия -1139, Франция - 1412, Испания - 1024, Швейцария - 332, Великобритания - 323, Израиль - 35.

Читайте также: Коронавирус. Украинцам рекомендуют временно отказаться от поездок в Италию - МИД

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Израиль иностранцы карантин коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 